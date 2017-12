Birmatou ressuscite les valeurs d’antan

Par DDK | Il ya 6 heures 25 minutes | 259 lecture(s)

Les citoyens du village de Birmatou, relevant de la commune de Tinebdar dans la daïra de Sidi-Aïch, ne cessent de multiplier les activités, afin de contribuer au bien-être de tous les villageois.

«Nos ancêtres, sans aucun moyen, se sont donnés les meilleures conditions de vie. Ils ont construit des routes, un lieu de réunion et de retrouvailles et réalisé des captages de sources, et ce grâce à la mobilisation de tout un chacun dans le village. Ce sont toutes ces valeurs que nous espérons faire revivre», nous dit Younsi Youcef, le nouveau président du comité du village de Birmatou. Avec détermination et enthousiasme, le nouveau comité du village arrive avec plein de projets, dont l’objectif majeur est l’amélioration des conditions de vie des citoyens du village. «Notre village s’est toujours pris en charge par le passé; on a été l’un des premiers villages assainis en 1970. Nous avons bétonné toutes les ruelles et réalisé une route grâce à la mobilisation de nos villageois», affirme l’un des responsables du village. L’installation des poubelles dans les quartiers, l’élargissement de la route vers le village, ainsi que l’aménagement de nouveaux espaces verts sont, entres autres, les opérations effectuées par le comité. Ce dernier, qui a tenu à remercier le maire sortant, Madaoui Abderrahim, a contribué à l’installation de pas moins de 17 lampadaires pour le renforcement de l’éclairage public ainsi que l’éclairage du stade de proximité. Pour les responsables de l’association Tadart-iw Birmatou, la dénomination «Tadart-iw» (Mon village) est déjà, en soi, significative de l’attachement des villageois à leurs racines et à toutes les valeurs ancestrales, affirme le président de l’association, Haddar Massinissa. Comme première initiative du nouveau comité du village, rappelle-t-on, une grandiose fête de Lawziaa a été organisée à l’occasion de la fête du Mouloud Ennabaoui, au début de ce mois de décembre. N’ayant jamais eu l’occasion d’assister à un tel événement, puisque la dernière fête a été observée il y a plusieurs décennies, la nouvelle génération a pu, ainsi, saisir, dans toute sa profondeur, la signification de ce rendez-vous ancestral. Cette fête a pour objectif de «renouer avec les nobles valeurs ancestrales, promouvoir la générosité, la solidarité, le partage et le bon esprit du vivre-ensemble qui rythmaient dans le passé le quotidien de nos villageois un peu partout en Kabylie», souligne un membre du comité. Il est à rappeler qu’aucun aspect organisationnel n’a été négligé, pour réussir ce rendez-vous. Tous les membres du comité du village, ainsi que d’autres bénévoles, ayant constitué le staff organisationnel de la fête, estiment que les ingrédients de ce succès se résument à «la disponibilité des villageois, la mobilisation de notre jeunesse formidable et de la bonne humeur». «Maintenir le lien culturel dans nos villages est impératif. Ce genre d’initiatives, visant à réhabiliter nos traditions sont à encourager. Cet événement a été un moment de retrouvailles entre les enfants du village, travaillant un peu partout à travers le territoire du pays», nous disent les membres du comité de village, tout en annonçant qu’une autre fête est déjà programmée pour le prochain Aïd El Fitre. Pour rappel, l’association Tadart-iw Birmatou organise, pour ces vacances scolaires, un tournoi de football pour les vétérans et les jeunes de moins de 14 ans, a signalé son secrétaire général, Hammache Hakim. Il est à noter également qu’un projet pour la célébration du premier jour de l’an berbère «Yennayer» est aussi en préparation.

F. A. B.