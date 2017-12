Une nouvelle alem ouverte

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 289 lecture(s)

Une nouvelle Agence locale de l’emploi (ALEM) a ouvert ses portes, lundi dernier, dans la daïra de Souk El Tenine, située à 35 Kms à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa. La cérémonie d’ouverture officielle de cet édifice s’est déroulée en présence du magistrat de la daïra, M. Abdelhamid Mouaci, le directeur de l’Agence de wilaya de l’emploi (AWEM), M. Belaggoune, et le directeur de l’emploi de la wilaya de Béjaïa, M. Saoui, ainsi que d’autres chefs d’agences locales d’emploi d’El Kseur, Béjaïa et Kherrata, le maire de Souk El Tenine, M. Amari, et le maire de Melbou, M. Benkhalfoune Lyazid. Située à la cité des 80 logements LPA, en face du lycée de la ville, la nouvelle agence a commencé à recevoir les jeunes demandeurs d’emploi, dés la première heure de son ouverture. «Pour cette journée (lundi Ndlr), nous avons reçu pas moins de 30 jeunes venus s’inscrire et déposer leurs pointages», nous a confié Mme. Mouhoubi Samia, chargée de la gestion de ladite agence. Quant à la compétence territoriale de cette agence, notre interlocutrice nous informe que 6 communes, issues de 3 daïras seront concernées. La daïra de Souk El Tenine, par ses trois communes de Souk el Tenine, Melbou et Tamridjet, la daïra d’Aokas, par ses deux communes d’Aokas et Tizi N’Berber, ainsi que la commune de Darguina de la daïra de Darguina. Désormais, cette agence permettra aux employeurs et aux jeunes demandeurs d’emploi d’éviter le déplacement jusqu’à Kherrata ou à Béjaïa. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui ne se sont pas inscrits, à cause de la distance dépassant 50 Kms qui les sépare de leurs habitations, notamment ceux qui habitent dans les zones rurales, comme Tamridjet et Laalam et Tassafssaft. «Ça nous fait plaisir de voir cette agence qui vient d’être ouverte juste à coté de chez nous», déclare une jeune fille, rencontrée à sa sortie de l’Agence.

Aziz Khentous