Les déchets solides et liquides, un vrai casse-tête !

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 359 lecture(s)

Les déchets solides et liquides constituent un véritable casse-tête pour les collectivités locales d'Ighil Ali. Tout d'abord, il y a les déchets ménagers qui connaissent une collecte perturbée, depuis des années déjà, et ce à cause de l'inexistence d'une décharge communale. Les ordures de la commune sont évacuées vers un CET, hors du territoire de la wilaya de Béjaïa, avec des dépenses faramineuses pour une collectivité qui vit des subventions de l'État. Cela engendre, le plus souvent, l'entassement des déchets dans tous les coins et recoins de cette municipalité, notamment au chef-lieu communal. Des dépotoirs, enlaidissant la vue, pullulent au chef-lieu, sur les accotements de la RN106, qui passe par cette localité. Aux quartiers Marie-Rose, Ighil, Ath Moussa, le lycée et Ath Sassi, le décor est le même: des fatras d'ordures s'accumulent en attente d'être enlevés. «Il faudra vraiment que notre commune se dote, dans les brefs délais, d'une décharge réglementée, car cela ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes asphyxiés chaque jour avec les miasmes et les émanations fétides qui proviennent des dépotoirs. Combien de temps cette situation va-t-elle durer?», s’interroge un citoyen d'Ighil Ali. Pour leur part, les eaux usées, déversées chaque jour, constituent aussi un sérieux problème de salubrité publique. Les différents réseaux de l'assainissement finissent, malheureusement, tous dans les ravins qui parcourent cette localité. Le fameux ruisseau, appelé Tassift, est transformé en collecteur des eaux ménagères. Ce cours d'eau est à présent très pollué et charrie les eaux usées de tout le chef-lieu, qui suintent du village Takorabt jusqu'à l'Oued Sahel. C'est une véritable catastrophe écologique qui a été provoquée ces dernières années. «Tassift n'est plus ce beau ruisseau, où l'on pouvait se désaltérer après une promenade dans notre cher Ighil Ali. Ses eaux sont polluées, à présent, à cause du déversement à outrance des eaux usées. C'est malheureux», regrette-t-on. D'aucuns pressent les autorités communales à trouver une solution à ce problème grave qui touche à l'environnement, d'autant plus que ces eaux usées traversent des ravins bordés d’oliviers centenaires qui sont pollués. Cela sans évoquer la faune qui y pullulent et qui est exposée aux dangers de la pollution. Il est à noter qu’on préconise l'implantation de mini-stations d'épuration des eaux usées, pour dépolluer Tassift et l'environnement immédiat.

Syphax Y.