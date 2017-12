Les travaux ont-ils été bâclés ?

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 477 lecture(s)

Il y a deux semaines de cela, des fuites d’eau ont été enregistrées sur le réseau d’alimentation en eau potable (AEP) de la station balnéaire d’Aokas, sans que cette situation n’inquiète les responsables concernés.

L’une des fuites en question a été réparée mais, entre temps, trois autres ont fait leur apparition. En effet, une grosse fuite, au niveau de la RN9 face à la pompe à essence, une autre sur la route périphérique, devant le portail de la mairie et une troisième, au niveau du trottoir de la route du lycée Chabane Amar ont été remarquées, depuis le début de semaine. Cette multiplication de fuites est due, principalement, au travail bâclé fait par l’entrepreneur, en charge du fameux projet de rénovation de tout le réseau d’alimentation en eau potable de la ville d’Aokas, qui a été réalisé il y a moins de deux années de cela. Cette commune était supposée bénéficier d’une enveloppe de 13 milliards de centimes pour la rénovation de son réseau d’alimentation en eau potable et les différentes chaînes de refoulement. Cette modernisation aurait diminué les pertes d’eau et aurait augmenté, conséquemment, le débit du liquide précieux. Contrairement à cette conclusion, la pénurie n’a pas été éradiquée, bien au contraire, les deux dernières saisons estivales ont été les plus catastrophiques en matière de disponibilité d’eau. Ceci avait diminué le nombre de vacanciers pour cette belle station balnéaire, qui était une destination touristique par excellence pour les estivants algériens. Qu’est-ce qui se passe dans cette commune, où aucun responsable ne veut prendre le taureau par les cornes, afin d’assumer, comme il se doit, les fonctions pour lesquelles il a été élu?

A. Gana