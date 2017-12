Le comité local contre-attaque

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 271 lecture(s)

La dernière sortie du président du Croissant Rouge Algérien (CRA), Bouzid Belkacem, n’a pas été du goût des autres membres. Pour rappel, le président du CRA a remis en cause la légitimé du comité local de Béjaïa. Il a accusé clairement ses membres de bafouer les statuts régissant cette organisation humanitaire, en procédant à l’installation du comité communal, sans passer par une assemblée générale et sans présenter un bilan moral et financier. Des accusations que rejette catégoriquement Hocini Yazid, premier responsable du CRA municipal de Béjaïa. «M. Bouzid Belkacem a tenu, toute honte bue, des propos qui nous obligent à une mise au point. Pour ce qui est du bilan financier, c’est justement le point de discorde entre les comités locaux et lui-même. En effet, le 12 septembre 2015, l’AG, ayant découvert de graves anomalies dans sa gestion, exige la mise en place d’une commission d’audit qui l’empêche, par tous les moyens, d’accomplir sa mission. Quant au comité local de Béjaïa, c’est M. Bouzid qui est intervenu illégalement, pour geler le compte bancaire et retarder, ainsi, la réalisation du bilan financier que finalise le commissaire aux comptes», a expliqué M. Hocine dans une déclaration remise à notre rédaction. Par ailleurs, le président du comité local de Béjaïa a imputé à son adversaire des propos contradictoires. «Il a indiqué qu’il nous a demandé, en décembre 2014, d’organiser une assemblée générale élective de notre comité et que notre mandat était arrivé à terme. Pourquoi a-t-il trompé la justice, en affirmant, dans sa requête du 15 juin 2017, qu’il a validé l’AGE du comité local de Béjaïa, qui s’est tenue le 13 août 2014?», s’est interrogé M. Hocini, qui annonce au passage le dépôt d’une plainte pour diffamation contre Bouzid Belkacem.

B. S.