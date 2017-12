Sensibilisation sur le cancer du sein

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 270 lecture(s)

Le centre culturel de la commune de Tizi N’Berber a abrité, avant-hier, une conférence, ayant pour thème: Dépistage et prévention du cancer du sein. Cette conférence, organisée par la section de Tizi N'Berber de la fondation Béjaïa pour la culture et les sciences, en collaboration avec l’APC de Tizi N’Berber, a été animée par Dr. Laib et Mme. Boudjadja, spécialiste en gynécologie. Concernant le public ciblé, c’est la gente féminine qui a été invitée pour y assister. D’ailleurs, les organisateurs comptent sur les époux, les frères et les pères, afin d’informer et de laisser leurs femmes, leurs filles et leurs sœurs prendre part à cette conférence d’une importance capitale. Le dépistage précoce et la détection du cancer du sein, à un stade peu avancé de son développement, peut permettre de le soigner plus facilement, mais aussi de limiter les séquelles liées à certains traitements. C’est dans ce cadre que les organisateurs envisagent d’offrir des orientations et des tests cliniques qui seront effectués, dans des centres spécialisés, pour celles qui exprimeront le désir ou qui ont un doute sur leur état de santé. Cette section de la fondation Béjaïa pour la culture et les sciences, présidée par M. Samir Boudjadja, spécialiste en orthopédie, a bénéficié récemment d’un lot de matériels, à savoir des chaises roulantes, des déambulateurs (cadres de marche), des béquilles et des médicaments, que cette même fondation a mis à la disposition des malades nécessiteux. Pour rappel, la section de Tizi N'Berber de la fondation Béjaïa pour la culture et les sciences prodigue, depuis le 10 du mois en cours, des soins à domicile pour des patients nécessiteux. Cette louable initiative a été assurée par son équipe, composée principalement d’anciens infirmiers de la santé publique.

Aziz Khentous