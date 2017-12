À défaut de terrains de sport pour les jeunes…

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 334 lecture(s)

Le manque de terrains de sport dans la ville de Tazmalt se pose avec plus d'acuité, surtout durant les vacances scolaires.Ce sont, par conséquent, les places publiques, les rues et même la chaussée qui sont transformées en terrains de foot, où les enfants expriment leur talent. En ces vacances d'hiver, des enfants n'ont trouvé autre terrain que de jouer dans un espace public, attenant au siège de la daïra de Tazmalt. Chassés probablement de la vaste aire de la station de fourgons, desservant la ville de Tazmalt avec les localités d'Ath Mellikèche, ces jeunots ont jeté leur dévolu sur cet espace, en jouant, chaque jour, des parties de football. «C'est malheureux de constater qu’une ville, comme Tazmalt, ne dispose pas de terrains pour la pratique du foot, du basketball ou du handball. Les enfants se rabattent, alors, sur les espaces publics et la rue, pour s'adonner à des parties de foot. Dans toute la ville, il n'y existe pas un seul terrain de sport de proximité pour nos enfants. C'est malheureux», affirme avec dépit un père de famille. Les espaces de loisirs manquent aussi terriblement dans cette ville qui compte environs 25 000 habitants. Seule une maison de jeunes meuble les lieux, mais celle-ci n'arrive pas à divertir toute la masse juvénile de cette agglomération. Un CSP et un stade communal sont pratiquement inexistants; ces deux infrastructures sont délabrées et manquent presque de tout. «La ville de Tazmalt possède plusieurs quartiers, de petites agglomérations habitées par des centaines d’habitants qui ont besoin d'espaces verts, d'aires de jeux et de terrains de sport de proximité», préconise-t-on.

Syphax Y.