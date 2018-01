En attendant des lendemains meilleurs !

Par DDK | Il ya 7 heures 24 minutes | 334 lecture(s)

Situé à 5 km du chef-lieu communal de Boudjellil, le village d’Ath Wihdane, d’environ 1 000 habitants, accuse des insuffisances en tous genres.

L'attente de lendemains meilleurs ne fait que trainer dans le temps pour les habitants de ce village. Niché sur une proéminence rocheuse, Ath Wihdane voit le temps passer, sans pour autant enregistrer le moindre pas vers le développement local. Il est à noter qu’il faut être véhiculé, pour sortir ou rentrer dans ce village, car le transport de voyageurs n'y est pas assuré. «Aucun fourgon ne dessert notre village. Si vous êtes véhiculés, alors tant mieux pour vous, sinon il faut faire de l'auto-stop ou louer un taxi clandestin, en cas d'urgence ou de besoins pressants», regrette un villageois. Le gaz de ville, dans ces contrées haut perchées, est nommé désir, car il n'y a pas la moindre trace d'une conduite de cette énergie fossile. Les villageois continuent d'utiliser les bonbonnes de gaz butane qu'ils achètent dans les dépôts de Boudjellil ou Tazmalt. Quand ces bouteilles venaient à manquer, des habitants n'hésitaient pas à utiliser le bois comme pis-aller, surtout pendant l'hiver. «Le gazoduc passe à moins de 4 kms de chez nous; nous n'avons rien vu venir», se désole-t-on, au niveau de cette bourgade. L'eau potable enregistre aussi une défection, souvent prolongée, laissant dans le désarroi les habitants, lesquels se rabattent sur l'achat des citernes à 1 000 DA le remplissage. Le stockage d’eau devient une nécessité absolue, alors les villageois installent des citernes sur les terrasses, pour se prémunir contre la pénurie qui se prolonge dés fois, pendant plusieurs jours. Ath Wihdane se caractérise aussi par son architecture hybride, faite d'anciennes et de nouvelles habitations. L'ancien village se trouve toujours bordé de maisons traditionnelles. C'est un patrimoine local que les habitants défendent jalousement. Ces maisons, construites à la pierre sèche et recouvertes de tuiles romaines, ont vu naître et vivre des générations de familles, depuis des siècles. De loin, ce village offre une vue magnifique. Impossible de le quitter des yeux, sans avoir passé de longues minutes à le contempler. «Si le tourisme de montagne était de mise, le village Ath Wihdane charmerait assurément tous les visiteurs, tellement il est très beau à voir», conclut un habitant.

Syphax Y.