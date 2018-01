Une cagnotte pour l’électricité

Par DDK | Il ya 7 heures 24 minutes | 344 lecture(s)

L’APC d’Ouzellaguen a dégagé une cagnotte pour couvrir la réalisation d’un projet d’extension du réseau électrique en milieu rural, a-t-on appris auprès de M. Beldjoudi, le premier magistrat de la commune. «Nous avons réservé une enveloppe budgétaire d’un montant de 14 millions de dinars pour la mise en place de lignes de transport d’énergie, avec comme objectif la redynamisation d’un large territoire situé en zone rurale», souligne l’édile communal, précisant que ces crédits sont ouverts sur la section équipement de l’exercice 2017 du budget communal. Le premier responsable de la municipalité a indiqué que cette opération d’extension sera entreprise sur un site compris entre le village Tigrine et le village Ighil Oudles, situé en zone de montagne, au nord de la ville d’Ighzer Amokrane. Les lignes transiteront notamment par Tamadaght et Ntara, deux localités quasi vierges de toute habitation et excentrées par rapport au réseau électrique existant. «Le volet relatif à l’étude technique de ce projet a été ficelé et transmis aux services de la SDC, lesquels auront la charge de sa réalisation», dira le P/APC. La mise en œuvre de ce projet, escompte-t-on, offrira une fenêtre d’opportunité pour tirer de sa léthargie cette partie de la zone rurale. Elle devrait notamment encourager l’investissement dans le domaine agricole et induire un regain d’intérêt pour la construction dans le cadre de l’habitat rural.

N. M.