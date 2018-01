Embellissement de l’école primaire

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 332 lecture(s)

Un groupe de jeunes a décidé d’embellir l’école primaire Moussouni Mohand, afin de la rendre plus attrayante pour leurs yeux avides de beauté et d’espoir. Avant, à l’école primaire «Moussouni Mohand», située à Souk El-Tenine centre à 30 kms à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, les murs extérieurs étaient si laids qu’ils dégoutaient les passants, les enfants ainsi que leurs parents. On y voyait des graffitis insanes qui se superposaient, ça et là, et on pouvait même y lire des bouts de phrases, faisant l’apologie de la consommation de drogue et même designer les endroits, où on pouvait s’en procurer. Las de ce spectacle, les jeunes d’un groupe musical ont engagé un jeune peintre, un diplômé des beaux arts, pour procéder à l’embellissement des murs, en recouvrant les graffitis qui incitent ces jeunes esprits à la délinquance et en apposant des peintures murales en relation avec le monde des enfants, de l’art, des us et coutumes de la région. Rencontré sur place, ce jeune artiste était heureux d’exercer son métier de prédilection, car il participe à l’embellissement d’un espace terni par de mauvais exemples. Avec son pinceau, il a réussi à rendre le sourire aux enfants, qui fréquentent souvent cet endroit, et à les faire rêver. Semer la beauté et la joie aux abords de cet endroit est doublement signifiant. D’abord, les dessins et les couleurs rendent la vie plus belle à leurs yeux. Ensuite, ces enfants assistent à une bonne action qui pourrait leur servir d’exemple dans leurs vies futures. Même les parents ont salué et encouragé cette action. «Je remercie le groupe qui a pris cette initiative et aussi les parents d’élèves qui, à chaque fois, mettaient la main à la poche, pour m’aider à acquérir les matériaux essentiels à mon travail, à savoir, de la peinture et des pinceaux», dit cet artiste.

Saïd M.