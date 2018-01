Un poste avancé de la protection civile pour la commune

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 274 lecture(s)

Les services de la protection civile de la wilaya de Béjaïa étoffent leurs infrastructures. Selon le chargé de communication de la direction de wilaya, la commune d’Akfadou bénéficie depuis le 31 décembre dernier d’un poste avancé. Suite à la dernière visite du wali effectuée le 26 du mois avril 2017 au niveau de la daïra de Chemini et de la commune de l’Akfadou, l’ancien maire de la localité d’Akfadou, M’Heni Haddadou, actuel président de l’APW de Béjaïa, avait émis le souhait de voir ériger une unité de la protection civile à Akfadou. Le wali avait immédiatement donné des instructions pour la réalisation de cette unité et demandé de le mettre en service avant la fin de l’année 2017. Chose faite, puisque le 31 décembre à 13 heures, le poste avancé de la protection civile a été mis en service pour prendre en charge une partie du secteur déjà dévolu à l’unité de Sidi Aïch. La politique de la protection civile, soulignera le chargé de communication, et celle des Autorités locales est de rapprocher leurs services du citoyen pour une meilleure prise en charge. Ce poste est le troisième du genre, après celui d’Oued Ghir et celui d’Il Maten, mis en service durant l’année 2017. Il est utile de rappeler que les secteurs de Sidi Aïch et de l’Akfadou couvrent une dizaine de communes dont le nombre global d’habitants avoisine les 110 000. Les unités d’intervention sont l’unité de Sidi Aïch et les postes avancés d’Il Maten et Akfadou.

A. Gana