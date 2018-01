Un terrain de sport pour Tala Moumen

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 263 lecture(s)

Une infrastructure sportive de proximité sera réalisée, au profit du village Tala Moumen dans la commune d’Ath Djellil, selon des responsables de la municipalité. En effet, selon un élu de l’assemblée communale, le projet consiste en la construction d’un stade de proximité, dont la couverture budgétaire sera assurée par des subsides, émanant de la wilaya. «La décision d’inscription de cet équipement nous a été notifiée par le wali, lors de son récent déplacement dans notre commune, il y a quelques semaines de cela», déclare le responsable de l’APC. «Nous appelons vivement l’enclenchement de la procédure pour la réalisation de cette structure dans des délais raisonnables. Les jeunes de Tala Moumen en ont grandement besoin, ne serait-ce que pour se prémunir contre l’oisiveté et le spleen». Selon notre interlocuteur, cette municipalité, qui ne respire que par la grâce des subventions, n’a pas pu offrir un cadre d’animation aux jeunes de ce village, reclus et enclavé, et n’a pu investir au profit des autres localités de la circonscription. Chez les jeunes de Tala Moumen, les réactions affichées sont, pour le moins, nuancées. «Une structure sportive, ou tout autre équipement de base, sont bons à prendre. Ils ne pourront que contribuer à briser le carcan de l’ennui et tirer les jeunes de leur léthargie», souligne un villageois. Moins emballé, un autre jeune de ce même village affirme: «Un stade de foot, c’est déjà ça de pris, encore faut-il qu’il prenne des contours concrets. Pour l’heure, nous n’en sommes qu’au stade des promesses. Quant aux actes, ils ne seront certainement pas pour demain».

N. M.