Des associations chez le maire

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 344 lecture(s)

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme électoral, M. Hamamine Said, président de l’APC de Kherrata a tenu jeudi dernier au siège de la mairie une réunion de travail avec les présidents des associations de quartiers de la commune, en présence de son exécutif. S’adressant à l’assistance, il a déclaré que «le but de cette rencontre est d’abord une prise de contact avec les représentants de la société civile de la commune, mais surtout d’asseoir une démarche cohérente permanente avec le mouvement associatif afin de le faire participer en toute transparence et démocratie à la gestion des affaires de la commune et aux décisions prises à cet effet quant à la prise en charge des préoccupations des populations en matière de développement socio-économique», tout en assurant sa contribution à travailler conjointement avec l’assemblée pour atteindre ensemble cet objectif. En précisant que des tournées de travail seront effectuées à travers toutes les localités de la commune en présence des présidents des associations de quartiers pour recenser les préoccupations des populations, le chef de l’exécutif communal a ensuite présenté la situation générale de la commune sur tous les volets. Dans ce contexte, il a divulgué les dettes impayées de la commune envers la SDE, l’état portant sur les projets de la section d’équipements non lancés, à lancer, à l’arrêt, et surtout ceux qui n’ont pas connu de début d’exécutions en raison des oppositions, soit un programme global totalisant 27 opérations dont 13 relevant du budget communal, 6 du budget de wilaya, 2 du FCCL et enfin 6 concernant des extensions de salles de classes. «Des retards dans ces réalisations que l’APC doit s’atteler à résorber avec la contribution active des associations de quartiers, surtout pour ce qui concerne les oppositions», avait-il insisté. S’agissant des sujets abordés au cours de cette rencontre, le nouvel édile a saisi l’occasion pour exposer des points importants, parmi lesquels le cas du motel touristique «Le lac» sis sur les rives du barrage d’Ighil-Emda fermé et inexploité depuis cinq ans, assujettis à des dégradations de diverses natures. Vu qu’il est situé dans un site à vocation touristique par excellence, il a fait connaître qu’il demandera au wali de Béjaïa son transfert au profit de l’APC pour l’attribuer à un investisseur privé en vue de la création d’un parc d’attraction d’autant plus qu’une étude de faisabilité de ce projet est déjà initiée par l’APC. Il a cité également la proposition quant à des aménagements à effectuer le long de l’oued Agrioune, en précisant qu’il a contacté les responsables de l’entreprise turque pour effectuer une étude dans ce sens et ceux-ci auraient donné leurs accords. Pour ce qui concerne l’habitat rural, le nombre de dossiers déposé au niveau de l’APC a atteint près de 1300, dont 700 n’ont pas encore fait l’objet d’enquêtes sociales des bénéficiaires, et d’ajouter que les associations de quartiers feront partie des brigades instituées à cet effet, tout en s’engageant à créer un logiciel pour l’ensemble des demandeurs de logements pour tous types d’habitat confondus. Le problème de la prise en charge financière rencontré par l’APC en matière de transport scolaire à travers les localités rurales de la commune a été également soulevé en demandant aux associations présentes, particulièrement des parents d’élèves une contribution financière symbolique. Le dernier point, tout aussi important, que le chef de l’exécutif communal a tenu à réaliser est de faire procéder au raccordement au réseau internet les deux annexes administratives de l’APC des localités rurales de Djermouna et Mérouaha. La parole fut ensuite donnée aux associations de quartiers qui ont tout d’abord remercié le maire de cette nouvelle méthode de travail pour contribuer à la démarche tendant à participer aux mesures de prises en charge des préoccupations de la population de la commune de Kherrata et leurs disponibilités à agir ensemble dans l’intérêt général avant d’exposer à leurs tours ce qu’ils attendent de cette nouvelle APC en matière de développement socio-économique des localités qu’elles représentent.

Slimane Zidane