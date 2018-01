Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 206 lecture(s)

Dans le cadre de ses activités sociales, l’association Soummam éco-culture de Sidi-Aïch, de concert avec le poste de transfusion sanguine de l’EPH de Sidi-Aïch, a lancé une nouvelle campagne de don de sang, le samedi 30 décembre dernier.

La caravane de solidarité, initiée par les membres de ladite association entre dans sa quatrième édition. Cette association a mis les bouchées doubles, pour mener, dans de meilleures conditions, la collecte du sang. Organisée au C.E.M Aissanai de Sidi-Aïch, cette campagne de don de sang est lancée, afin de venir en aide aux nombreux malades qui attendent impatiemment ce liquide plus que vital. Cette opération, à caractère purement caritatif, était menée sous la direction du poste de transfusion sanguine. Una campagne qui s’est déroulée durant la journée du samedi et durant laquelle un centre médico-social, équipé de matériels nécessaires, a été mobilisé. Cette action importante démontre le sens élevé de l'humanisme et de solidarité des donneurs, dont la majorité est potentiellement âgée entre 25 et 35 ans. Les poches de sang collectées sont distribuées à l’établissement hospitalier de la ville éponyme. Les membres de l'association Soummam éco-culture de Sidi-Aïch ont bien assuré l'organisation de cette journée, dont l'objectif assigné est la sensibilisation et le recensement de nouveaux donneurs des groupes sanguins rares, comme le O- et le B-, et ce pour venir en aide à des personnes en cas d’hémorragie, en cours d'un accouchement, ou autres accidents, assure-t-on du coté de l’association. «Face aux chiffres alarmants des besoins de sang non satisfaits, empêchant de sauver des centaines de vies, notre association tente de venir en aide aux malades, en participant, avec le peu dont nous disposons, à offrir une seconde vie. La demande de sang va crescendo, c’est pour cette raison que nous avons initié cette campagne, qui est à sa quatrième édition», souligne un membre de cette association. Il ajoute: «Nous tenons à remercier l'équipe du CTS de l'hôpital de Sidi-Aïch pour leur disponibilité et leur collaboration, ainsi que les citoyens de Sidi-Aïch qui se sont montrés conscients et volontaires». Par le biais de cette campagne, les membres de l’association veulent ancrer l'action humanitaire et solidaire dans les rangs de la société, au profit des catégories qui ont grandement besoin de cette substance vitale. En somme, l’opération de don de sang vise à renforcer les actions caritatives et à encourager les donneurs à prendre part à cette action humanitaire, qui aspire à préserver des milliers de vies humaines.

Bachir Djaider