La forêt de Mechik en dégradation

Même si elle se conserve assez bien, la forêt de Mechik, située dans la commune de Boudjellil au sud de la wilaya de Béjaïa, commence à subir de graves agressions. S'étendant approximativement sur 1 200 ha et constituée d'un couvert végétal variablement dense, cette forêt est composée essentiellement de pins d'Alep, de genévriers, de maquis et autres buissons. En effet, on a constaté des dégradations graves et une atteinte dangereuse à cette pineraie par des individus sans scrupules qui ont transformé ces lieux verdâtres en dépotoirs. Chaque weekend, des dizaines de personnes se rendent dans cette pineraie, afin de s'adonner à la boisson et organiser des pique-niques en plein air. Cela aurait été sans histoire, si ces individus avaient respecté l'environnement. À la fin de leur promenade, ils laissent des tas de déchets sur place, constitués de canettes, de bouteilles de bière usagées, de restes de nourritures, de papiers, de sachets en plastique et de boîtes de conserve. Ainsi, des amoncellements d'ordures jonchent les lieux, ici et là. Sans avoir ne serait-ce qu’un petit pincement au cœur, ces individus, sans vergogne, agressent dangereusement la forêt qui offre un air pure et une vue magnifique, qui pourrait même soigner l'âme. «Ces pollueurs ne pensent jamais à emporter avec eux les ordures qu'ils génèrent. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'un crime contre la nature. Il faudra que cela cesse vraiment, car l'environnement ne peut plus supporter toutes ces saletés», affirme un enseignant. Comme coup de grâce, des chasseurs, armés de fusils de chasse, sillonnent les coins et les recoins de cette forêt, pour chasser de paisibles animaux, dont le nombre commence déjà à décliner. Chassant à toutes saisons, et en dehors de la période de chasse, ces individus se lancent dans l'extermination de la faune sauvage, comme les lièvres, les perdrix et les porcs-épics. Même les hyènes et les chacals ne sont pas épargnés, alors que leur chair n'est même pas comestible.

