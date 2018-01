Réouverture de la gare ferroviaire

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 391 lecture(s)

Après plus d'une décennie de fermeture, le service de la gare ferroviaire de Tazmalt a été remis en fonction, ces derniers jours, au grand soulagement des usagers.

En effet, la gare a rouvert ses portes pour recevoir les usagers afin de s'acquitter des tickets de voyage et d'attendre en toute sécurité l'arrivée du train dans le hall d’attente requinqué et réhabilité pour l'occasion. «Cette remise en service de la gare ferroviaire de Tazmalt ne peut que nous réjouir. Nous avons tant souffert par le passé avec sa fermeture qui n'avait que trop duré. L’on ne pouvait même pas demander un simple renseignement ou nous abriter des aléas de la nature dans le hall de la gare qui n’était pas disponible. Aujourd'hui, nous prenons acte de cette amélioration dans la prestation de service et la sécurité des voyageurs surtout des familles qui attendaient par le passé dehors sur les quais exposées à tous les périls et agacements de certains individus sans vergogne», constate un usager des chemins de fer. Les voyageurs prenant les trains ou marquant une halte au niveau de cette gare se trouvent ainsi soulagés de la réouverture de cette gare qui était close durant plusieurs années en livrant les usagers à leur sort. Néanmoins, même avec cette remise en fonction de la gare, il y subsiste encore des carences qui ne sont pas faites pour arranger les choses. Dans l'enceinte de cette gare, il n'y a pas l'ombre d'un banc où les voyageurs pourraient attendre l'arrivée des trains. Il arrive que le hall d'attente soit rempli comme un œuf ce qui contraint les voyageurs à attendre les trains dehors mais faute de bancs, ils se résolvent à faire le poireau pendant de longues minutes en position debout. Pour sa part, l'éclairage brille par son absence. À la tombée de la nuit, il est difficile aux voyageurs de distinguer les alentours tellement l'obscurité y règne sans partage. Il y manque aussi l'eau courante et des toilettes, bien que celles-ci existent elles sont dans un état déplorable et inutilisable. Il est à déplorer aussi l'envahissement de cette enceinte par les déchets, notamment les emballages de boissons alcoolisées qui s'y accumulent en monticules.

Syphax Y.