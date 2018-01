Une nouvelle ligne ouverte

Par DDK | Il ya 8 heures 12 minutes | 439 lecture(s)

Répondant aux vœux émis par la population locale, la direction des Transports de la wilaya de Béjaïa vient exceptionnellement d’accorder une nouvelle ligne de transport de voyageurs, reliant la commune de Chemini à Ouzellaguen.

Cette nouvelle ligne offrira, ainsi, la possibilité à ces deux localités de la wilaya d'étendre leurs réseaux d'échanges et de transports de voyageurs, a-t-on appris auprès du premier magistrat de la commune, Madjid Ouddak. Dans le même sillage, l’édile communal lance un appel à toutes les personnes concernées par cette nouvelle ligne de transport, afin de se rapprocher des services de l’APC de Chemini pour de plus amples informations. La ligne en question reliera la commune de Chemini à Ighzer Amokrane, en passant par les villages d’Il-Maten, Ifri et Tigrine. C’est une aubaine pour les habitants de ces deux localités, notamment celle de Chemini, contrainte de faire, par le passé, un grand détour par le chef-lieu de Sidi-Aïch, pour prendre le bus à destination d’Ouzellaguen, Akbou ou Tazmalt. Cette nouvelle ligne va forcément leur éviter de longs trajets et des frais supplémentaires. Par ailleurs, le bitumage de l’axe routier Chemini-Ouzellaguen, au courant de l’exercice 2017, facilitera la tâche aux futurs exploitants de cette ligne, d’autant plus que cette route était un véritable cauchemar pour les automobilistes, au vu de son état de dégradation avancée. «L’ouverture de ces lignes de transport est une démarche qui vise à désenclaver la commune, en lui offrant de nouvelles opportunités», affirme le premier magistrat de la commune de Chemini. Pendant longtemps, les habitants de la commune de Chemini souffrent le martyre, pour se rendre vers d’autres localités situées, plus précisément, au nord-ouest des localités d’Ouzellaguen, d’Akbou et de Tazmalt, afin de rejoindre leurs lieux de travail. Ces ouvriers sont contraints de faire escale, en passant par Sidi-Aïch, ce qui pèse davantage sur la bourse de ces derniers, à savoir plus de temps et plus de frais. «C’est un soulagement pour nous, vu tous les désagréments que nous vivions auparavant. Nous espérons avoir d’autres nouvelles lignes, notamment vers Takrietz et Bouzeguen», dira un habitant de Louta.

Bachir Djaider