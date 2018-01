Les travaux à la traîne

Par DDK | Il ya 6 heures 32 minutes | 265 lecture(s)

La joie des habitants quant à la réhabilitation du chemin de Bicher, relevant de la commune de Tamokra, a vite tourné à la déception, à cause des travaux qui sont à la traine. «Cela fait un mois depuis que les travaux de réhabilitation du chemin, qui dessert notre village (Bicher ndlr), ont été lancés sans évoluer vraiment. La cadence des travaux est lente; nous sommes obligés d'attendre encore», constate amèrement l'un des villageois. Cette situation n'a pas, bien évidemment, laissé les villageois indifférents, qui pressent l'entreprise réalisatrice à mettre les bouchées doubles, pour livrer le projet dans les délais. Les habitants du village utilisent, pour le moment, un autre chemin, un détour, pour sortir et renter dans leur village. Ce chemin passe par le village Tassira, mais il est impraticable et cause beaucoup de soucis aux automobilistes. «Nous sommes en pleine saison hivernale, où ce chemin via Tassira est carrément impraticable. Nous attendons avec impatience la livraison du projet de réhabilitation du chemin principal de notre village», affirme le même habitant. Par ailleurs, une source proche du projet indique que la lenteur dans l'exécution des travaux de bitumage du chemin de Bicher serait due au relief accidenté de la région. La topographie difficile des lieux, constituée de ravins et de précipices profonds ainsi que d'un sol en pente, fait que tous les travaux s'achoppent à ces écueils naturels qui ne devraient pas être négligés.

Syphax Y.