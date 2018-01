1 677 placements en 2017

Par DDK | Il ya 8 heures 15 minutes | 286 lecture(s)

L’Agence locale de l’emploi de Kherrata a procédé, au cours de l’année écoulée, à 1 677 placements à travers sa circonscription territoriale. En effet, ces placements couvrent les 8 communes des daïras de Kherrata, Darguina et Souk El-Tenine, entre autres, dont 1 363 dans le cadre classique, 101 en contrat de travail aidé (CTA) et 213 placements dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP). Aussi, au cours de cette même période, l’ALEM a animé 25 ateliers sur les techniques de recherche d’emploi, au profit des demandeurs intéressés dans les différentes branches d’activité, assurées par cette structure. À travers les résultats positifs enregistrés ces dernières années, on souligne le rôle important de cet organisme, sachant qu’il s’agit d’un support incontournable dans la résorption du chômage auquel est confronté un grand nombre de jeunes, d’où la nécessité d’élargir son champ d’action sur d’autres activités. Ceci permettra, ainsi, une meilleure prise en charge du chômage dans sa globalité, sachant que le dispositif de placement dans le marché du travail, instauré par l’ANEM, constitue un cadre idéal, pour canaliser les différentes formes de placements et la création d’emplois, encadrer les demandeurs dans les branches d’activité en fonction de leurs formations et de leurs spécialités, et ce afin d’assurer leur avenir professionnel. Les résultats positifs, obtenus par l’agence locale de l’emploi de Kherrata en matière de placements effectués au cours de l’année 2017, font état d’une importante prise en charge du secteur, contribuant positivement à la réduction du chômage dans cette région, bien que ce phénomène soit loin d’être maitrisé. Des préoccupations prennent de l’ampleur au fil des années et ne peuvent être jugulées qu’en fonction des offres d’emploi existantes sur le marché du travail. Une véritable politique de développement économique, au niveau de ces communes, s’impose à même d’offrir des postes de travail, sachant que la demande est importante. Enfin, de par la place stratégique qu’occupe cette Agence au niveau de ces communes, il est à signaler qu’elle est classée parmi les plus importantes agences de la wilaya de Béjaïa. De plus, on constate la bonne organisation de ses services, le traitement rapide des prestations et l’accueil chaleureux.

Slimane Zidane