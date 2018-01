Les accotements du CW42 «A» transformés en dépotoirs !

Par DDK | Il ya 8 heures 14 minutes | 301 lecture(s)

L'environnement dans la commune de Boudjellil ne cesse de se dégrader avec l'apparition inquiétante de nouveaux dépotoirs. En effet, pour s'en apercevoir, il suffit juste de parcourir le CW42 «A» qui passe par cette commune, sur une distance de 15 kms. Sur les accotements, des amoncellements d'ordures enflent chaque jour sans être enlevés. Des emballages de boissons alcoolisées obstruent les caniveaux réalisés sur ce chemin en proie à la dégradation. À l'entrée Nord du chef-lieu communal de Boudjellil, il existe un dépotoir où les déchets ménagers s'y entassent en longueur, et ce n'est malheureusement pas le panneau indiquant l'interdiction du jet d’ordures qui obligerait les gens à ne pas commettre leur forfait contre l’environnement. Comme pour «narguer» les autorités communales, qui ont interdit le jet d’ordures en ce lieu, les pollueurs vont à l'encontre de cette indication qui, pourtant, n'est pas en leur défaveur, puisque c'est de leur environnement qu'il s'agit. «C'est de la pure insolence. Ce panneau est planté là, au beau milieu de ce dépotoir, et ne sert apparemment à rien, puisque les déchets y sont jetés sans aucune vergogne par les passants et autres automobilistes. Les gens ne se soucient guère de la nature, pourtant elle est leur meilleure amie. Quand je vois tant d'agressions gratuites contre dame nature, je me dis que le chemin du civisme est encore long à parcourir pour certaines gens, pour ne pas dire la majorité», affirme avec déception un habitant de Boudjellil. Ce n'est malheureusement pas le seul chemin qui pâtit de cet état de fait, il y a aussi d’autres chemins communaux et autres pistes carrossables, dont les accotements sont transformés en dépotoirs.

Syphax Y.