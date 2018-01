11 milliards de centimes alloués

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 322 lecture(s)

Investir dans l’hygiène et l’assainissement n’est pas seulement nécessaire pour rassurer les populations locales, notamment en milieu rural, c’est aussi fondamental pour sauver des vies et préserver la dignité humaine.

Dans le souci d’améliorer la desserte publique du réseau d’assainissement dans les foyers, les maires respectifs de Chemini et de Souk-Oufella ont pris le taureau par les cornes pour arriver à un commun accord, à savoir le déblocage du projet d’assainissement des eaux usées. Un projet qui est resté en stand-by depuis 2008 en raison des oppositions ayant compromis cette opération de première nécessité. Ledit projet s’inscrit dans le cadre du sectoriel de la direction d’hydraulique de la wilaya de Bgayet, mais qui n’a pu voir le jour compte tenu des multiples oppositions. Les deux communes se sont entendues conjointement en séance tenue au siège de la daïra de Chemini en présence du subdivisionnaire et de la direction d'hydraulique afin de répartir la cagnotte de 11 milliards de centimes. Cette somme allouée audit projet s’est soldée sur une répartition approuvée par les deux maires, en l’occurrence 6 milliards pour la commune de Chemini et 5 milliards pour Souk-Oufella. L’assainissement est l’une des actions visant à l’amélioration de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer défavorablement sur le bien‐être physique, mental ou social. Dans cette optique, les deux édiles communaux ont pris conscience de l’urgence de dénouer cette affaire qui s’est étirée en longueur en privant les habitants d’un projet tant attendu. «Nous espérons que cette fois le projet aboutira pour mettre un terme à la souffrance de nos concitoyens. C’est un projet à fort impact social», indiquera un habitant de Tiliouacadi. De son côté, le premier magistrat de la commune de Chemini, Madjid Ouddak, tient mordicus «à éradiquer les points noirs, surtout là où le réseau est totalement inexistant».

Bachir Djaider