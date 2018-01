Le projet du gaz de ville en stand-by

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 361 lecture(s)

Les citoyens sont lassés d’attendre que le projet de gaz de ville, lancé il y a près de 3 ans, soit opérationnel. C’est le 3e hiver qu’ils risquent de passer sans cette commodité combien indispensable. Pourtant, les services du gaz ont affiché tout récemment une note manuscrite invitant les villageois à préparer un dossier pour la reprise et la continuité du projet. Cette opération a eu lieu, les citoyens ont délivré les documents nécessaires à cet effet. De même qu’il ont signé sur un carnet prouvant qu’ils ont reçu des compteurs à gaz. Cela va faire dans quelques jours un mois sans qu’il n’y ait le moindre avancement dans les travaux à l’arrêt, constate-t-on. «Pourquoi cet énième arrêt dans les travaux», s’interrogent les citoyens. Et d’autres citoyens de menacer de lancer une protestation pour contraindre les services concernés d’achever les travaux et d’agir afin que le gaz soit opérationnel.

Nassim Fawzi