Une agence postale en voie d’achèvement

Inscrite dans la perspective de rapprocher le service public du citoyen, en lui offrant des prestations de proximité, une agence postale est en passe de voir le jour à Sidi Ayad. En sus des locaux dédiés au service, dit-on, il est également projeté la construction d’un logement d’accompagnement. D’après un responsable de l’APC, l’infrastructure est implantée dans le périmètre urbain du chef-lieu de la commune. «L’édifice en est à sa phase de réalisation. Mieux, les travaux ont atteint un taux d’avancement appréciable, étant donné qu’on a déjà injecté, au cours des exercices budgétaires précédents, des enveloppes pour couvrir plusieurs tranches successives», a indiqué notre source, tout en précisant que les subsides alloués ont été dégagés sur les plans communaux de développement (PCD). «Sur ces mêmes PCD de l’année en cours, nous avons réservé une cagnotte pour finaliser les travaux», ajoute-t-il. Des avis de consultation par voie d’affichage ont été diffusés au cours de ces dernières semaines, fait-on savoir. Est-il nécessaire de rappeler que Sidi Ayad dispose déjà d’un bureau de poste au chef-lieu. Un bureau si exigu et vétuste, et dont les prestations sont réduites au strict minimum. «Cet établissement n’est que l’ombre de lui-même. Le service est tellement limité que les gens ont fini par prendre l’habitude de se rendre à la poste de Sidi Aïch, que ce soit pour émettre un cheque ou encaisser un solde», dira un citoyen du village Hammam Sidi Ayad. Parmi les lacunes qui grèvent le fonctionnement de ce bureau, on relève une rupture itérative de liquidités et l’inexistence d’un distributeur de billets. «La construction d’une nouvelle agence, plus moderne et plus spacieuse, est d’une évidente nécessité. Mais encore faudrait-il y affecter du personnel en nombre suffisant, pour qu’elle assure des prestations fiables et diversifiées», souligne un villageois d’Iguerane Herat.

