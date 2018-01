Sur un air de fête dans la région d’Aokas...

Par DDK | Il ya 9 heures 47 minutes | 378 lecture(s)

À l’instar des autres régions, c’est depuis jeudi dernier que les activités pour célébrer le premier jour de l’an amazigh, Amenzu N’Yennayer, ont été retenues à travers l’ensemble des contrées de la région d’Aokas.

Un air de fête régnait au chef-lieu des communes d’Aokas et de Tizi N’Berber, comme dans les autres villages. Si à Ait Aissa et Aliouèn, les programmes festifs étaient concoctés comme d’habitude, sans que cela n’étonne personne du moment que tout le monde est habitué à voir le travail des associations sur le terrain en toute occasion et circonstance, ce ne fut pas le cas pour d’autres quartiers à l’instar de celui de Laazib, dans la commune d’Aokas. Une banderole accrochée à deux bâtisses, à l’entrée du village, indique que l’association du quartier célèbre le nouvel an. Des youyous fusaient des fenêtres ainsi que la musique diffusée par les baffles à partir d’un local d’un particulier, confirment l’air de fête qui y règne. Les enfants, munis de ballons de baudruches multicolores, se donnaient à cœur joie aux jeux en attendant que les beignets et crêpes soient prêts. En effet, les femmes et jeunes filles du quartier se sont attelés à préparer des beignets et des crêpes qu’elles offraient à toutes les personnes qui y transitent. Il en est de même dans presque tous les quartiers de la région d’Aokas. À Ait Aissa, l’association «Tadukli» a organisé, durant la journée de vendredi, une exposition-vente d’articles de l’artisanat, de livres et produits du terroir. Il y a eu également une exposition de tableaux de la peintre Zizi Nabila et une collecte de sang, organisée en collaboration avec le Centre de transfusion sanguine de Béjaïa et l’association Bêta Thalassémie-enfants du monde. Au centre culturel Rahmani Slimane, le programme était plus riche. L’association culturelle Azday Adelsen a commencé ses activités hier matin pour ne les achever qu’aujourd’hui en fin d’après-midi. L’éternelle exposition-vente de livres, plats et objets traditionnels ainsi que l’exposition de tableaux de peinture des artistes Smail Ouchene et Nordine Mokrani ont drainé du beau monde. L’on a insisté à un inter-CEM ayant regroupé les collèges Emir Abdelkader et Berkouk Yahia d’Aokas ainsi que le collège de Tourkine, relevant de la commune de Tichy. Les chanteurs de la région, Chekkal, Medjdoub, Bellouze, Lahlou et Guerroudj ont animé un gala artistique auquel ont participé les poètes Tairi, Tayakout, Douadi et la chorale «Ima Tadhrart». Pour la journée d’aujourd’hui, il est prévu la projection d’un reportage inédit sur Taos Amrouche, une conférence sur l’anthologie du chant de Taos Amrouche engagée dans le combat identitaire et, en clôture, la remise des prix aux lauréats du concours spécial Yennayer.

A. Gana