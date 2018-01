Dans la communion à Sidi Aïch

Par DDK | Il ya 9 heures 47 minutes | 357 lecture(s)

Plusieurs communes de la daïra de Sidi Aïch ont célèbre, vendredi, avec faste la fête de Yennayer. À Takrietz, la population locale a vibré au rythme d’un riche et varié programme d’activités sportives et culturelles concocté par la maison de jeunes et l’association locale, en collaboration avec l’association "jeunes Takrietz". Exposition d’objets et plats kabyles, un concours de dessin dans les catégories d’âge allant de 11 à 14 ans, un cross, une projection d'un documentaire et un reportage sur Yennayer sont autant de festivités observées dans cette localité relevant de la municipalité de Souk Oufella pour accueillir le nouvel an amazigh 2968. À El-Flaye, le club de lecture Ait Waghlis et le Café littéraire ont organisé un récital poétique avec une brochette d’invités pour marquer le nouvel an berbère. À Tinebdar, un éventail d’activités culturelles et sportives est initié par le mouvement associatif en collaboration avec l’APC pour la célébration du nouvel an. Au menu des activités, un concours éducatif entre les élèves des deux écoles primaires de la municipalité, un tournoi de football, une conférence débat et un gala. Une ambiance de fête régnait dans le village de Birmatou où à l’initiative du comité de village un couscous aux fèves (avissar) et poulet a été servi à l’ensemble des citoyens du village. Des bonbons et des gâteaux ont été distribués aux enfants par le comité de village avec les jeunes de l’association "Tadart-iw" dudit village se sont mobilisés pour la réussite de l’événement. Les enfants de Birmatou ont aussi été gâtés par la présentation d’une jeune troupe locale. Ces moments de joie et de célébration ont été immortalisés par un photographe professionnel originaire du village Haddar Salah. Le même climat de fête est aussi enregistré dans le village de Chebirdou dans la même commune, où les citoyens ont partagé l’incontournable couscous traditionnel offert par un collectif de jeunes du village. À Tibane, les villages entre autres de Mezgoug et Ait Chettela, où les associations locales se sont mobilisées pour marquer dignement ce premier jour de l’an amazigh 2968. Dans le village d’Ait Chettela, des sachets de bonbons et des gâteaux ont été aussi offerts aux enfants. À sidi Aïch, le lycée Taos Amrouche a concocté, à l’instar de nombreuses communes de cette vaste région de la vallée de la Soummam, un important programme d’activités culturelles pour fêter yennayer. Une foire berbère, un concours inter-CEM et inter-lycées suivi d’un couscous traditionnel ont constitué l’essentiel du programme ayant marqué ce nouvel an amazigh.

F.A.B.