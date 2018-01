Dans la joie et la fierté à Amizour et Barbacha

Par DDK | Il ya 9 heures 47 minutes | 354 lecture(s)

Yennayer 2968 a connu une célébration en grande pompe à Amizour, à l’instar des autres localités de la wilaya de Béjaïa, avec une animation toute particulière soit au centre-ville, ou dans quelques établissements scolaires et villages ayant choisi de marquer à leur manière cette fête devenue pour la première fois officielle, puisque chômée et payé. Et c’est l’APC de cette localité qui a concocté un riche programme abritée par le centre culturel Malek Bouguermouh avec une exposition de plats et habits traditionnels, comme le veut la coutume de yennayer. Ainsi, des produits de terroir et artisanaux, comme les outils rustiques utilisés dans l’activité agricole ou de tissage ont été exposés puisque yennayer marque aussi le calendrier agraire chez les berbères. Une conférence a été organisée jeudi dernier animée par deux anciens animateurs des mouvements de défense du droit identitaire, en l’occurrence Amirouche Djemai et Rahim Zenati. Ces derniers ont donné un aperçu de l’histoire ancienne des Amizighs, ainsi que du parcours et des luttes pour la reconnaissance de cette culture. Les organisateurs de la manifestation ont retenu dans leur programme un gala de clôture mais aussi une cérémonie festive en invitant tout le monde à savourer le couscous de yennayer dans une ambiance bon enfant. Même topo dans certaines écoles comme celle de Bouker et de Boukhelifa. Quant à Debha, ses habitants ont immolé des bœufs pour célébrer surtout la reconnaissance officielle de yennayer. La commune de Barbacha n’a pas été du reste durant ce jour spécial puisque, du côté de l’APC, a été retenu un programme de célébration avec comme touche particulière une soirée artistique animée par le grand chanteur Brahim Tayeb à la maison de jeunes de cette localité. Une conférence de Rachid Oulebsir sur yennayer et ses origines a aussi été organisée. Dans la même commune, des festivités ça et là ont donné une animation et joie particulière à ce nouvel an berbère, comme c’est le cas à Amarat et à Timricht. En tout, la joie et la réconciliation avec nos racines augurent d’une solidarité et d’une fraternité du peuple qui vient de retrouver ses racines berbères.

Nadir Touati