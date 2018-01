L'huile d'olive à 750 DA le litre !

Par DDK | Il ya 9 heures 43 minutes | 461 lecture(s)

La faible production d’huile d'olive, cette année, a entraîné inexorablement l'augmentation des prix de ce produit de première nécessité.

Dans la commune de Boudjellil, sise à 90 kms au Sud-ouest de Béjaïa, les prix de l’huile d'olive ont connu une hausse palpable, atteignant 750 DA le litre pour l'huile pressée récemment. «De mémoire, jamais l'huile d'olive n'a atteint ce prix dans notre région. Cela dénote la faible production de ce produit agricole, cette année. Même le rendement est catastrophique; il oscille entre 8 et 12 litres par quintal. Tout le monde s'accorde à dire que cela est dû, en grande partie, à la sécheresse. Cela est d'autant vrai que le verger oléicole de notre région a échappé de justesse à un dépérissement imparable, vu le manque d'eau constaté durant des mois. Les oliviers ont carrément jauni, durant l'été de l'an dernier, donnant des sueurs froides aux propriétaires. La chute de quelques pluies, durant les mois d'octobre et novembre, ont pu revivifier ces arbres oléagineux. Toutefois, la sécheresse a eu un effet désastreux sur la récolte, qui est vraiment décevante cette année», indique un paysan de Boudjellil. Dans les huileries que compte cette localité, il a été constaté dans les cours de ces unités de faibles quantités de sacs d'olives entassés ici et là. «Cette année, la récolte est vraiment en deçà des espérances !», affirme le tenancier d'une presse. Pour sa part, l'huile d'olive de la précédente campagne d'olivaison, soit de 2016 à 2017, se négocie entre 600 et 650 DA dans les huileries de la localité.

Syphax Y.