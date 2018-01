Une coordination des directeurs des écoles primaires est née

Par DDK | Il ya 9 heures 44 minutes | 367 lecture(s)

Les directeurs des écoles primaires de la wilaya de Béjaïa ont tenu une assemblée générale, au cours de cette semaine, au niveau de l’école primaire de Targa Ouzemour dans la ville des Hammadites, afin de créer une coordination. Dans le paysage éducatif en évolution, la gestion des écoles reste le nœud gordien pour de nombreux directeurs des établissements scolaires, notamment les écoles primaires. Ainsi, pas moins de 150 directeurs ont pris part à cette réunion, dont l’objectif est de créer une coordination des directeurs des écoles primaires de la wilaya éponyme. L’assemblée s’est soldée par l’élection de 15 délégués représentant 15 daïras ainsi que l’élection des membres de la coordination, dont Baba Ali Samir président, Bourdjil Med Arezki secrétaire général et Belfou Tahar trésorier. Cette coordination, fraichement créée, a pour objectif de défendre le statut des directeurs et de transmettre les préoccupations de ces derniers à la tutelle, et par ricochet, contribuer au développement d’une école moderne. «Moult écueils entravent la mission du directeur. Prendre en charge ses préoccupations est l’une des missions allouées à notre coordination. Cependant, si nous n’avons pas les coudées franches, notre mission risque d’être plombée», confie Bourdjil Mohamed Arezki, directeur d’une école primaire et secrétaire général de la nouvelle coordination. Il est à souligner que le directeur de l’établissement est le lien essentiel dans l’opération de concrétisation de la politique du secteur de l’éducation. Il doit adopter, durant sa mission, des méthodes contemporaines basées sur l’ouverture, la communication et le travail collectif en synergie avec les autres partenaires. Dans le même registre, le directeur doit jouer le rôle du chef de l’établissement dans le rapprochement de l’élève de son professeur et de l’administration. Les écoles primaires, dont la gestion relève des APC, sont très mal entretenues pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions, selon les directeurs. Plusieurs établissements sont dans un état déplorable et nécessitent des opérations d’entretien. La gestion des écoles primaires par les APC est souvent défaillante, surtout en ce qui concerne l’affectation du personnel. Ainsi, plusieurs directeurs d’écoles primaires ont fait part de la difficulté d’offrir un service minimum aux élèves. «Vous savez que l’entretien, le gardiennage et l’effectif du réfectoire sont à la charge des APC. La direction de l’éducation ne peut agir afin de remédier à cette situation», affirme un directeur d’établissement scolaire. Il est à signaler que la gestion des cantines est confiée aux APC comme le stipule l’article 21 du décret exécutif n° 16-226 du 25 août 2016, fixant le statut type de l’école primaire. Pour rappel, une autre rencontre est prévue, mardi prochain, pour discuter de la plate-forme de revendications et réunir le maximum de directeurs, dont quelques-uns n’ont pas pu assister à la première assemblée.

Bachir Djaider