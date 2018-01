Par DDK | Il ya 7 heures 15 minutes | 347 lecture(s)

Les membres de l’association des parents d’élèves (APE) de l'école Abdelouhab Mokrane du chef-lieu d’Amalou ont pris une belle initiative en organisant une cérémonie d’hommage aux enseignants retraités de la région. En effet, environ une trentaine d'enseignants en retraite ayant exercé dans cette école primaire ont été conviés jeudi dernier à la cérémonie dans laquelle ont pris part également les représentants des autorités locales tels que le P/APC d'Amalou, des élus locaux ainsi que l'inspecteur de la circonscription de Seddouk, en l'occurrence Brahim Ait Moula lui aussi parti en retraite. Cet événement a été marqué par les témoignages des enseignants sur leurs parcours et leurs expériences respectives dans l’enseignement. De plus, certains enseignants ont, lors de leur intervention, remercié leurs anciens professeurs pour les efforts déployés au service de l’Education. La jeune et dynamique association (APE) qui a déjà effectué un bon travail dans le cadre des travaux d'aménagement qui ont coûté six cent mille (600 000) DA au profit de l'établissement n'a pas oublié d'honorer les familles des enseignants disparus. Un geste fortement salué par les présents à cette cérémonie. Parmi les invités, un enseignant sexagénaire M. Laid Ait Khelifa venu de Tibamouchine (Seddouk) a retracé brièvement l'histoire de ce mythique lieu de savoir qu'est l'école Abdelouhab Mokrane à travers quelques anecdotes qui remontent aux années 60. S'en suivent d'autres témoignages de l'ex-chef de l'établissement Abderahmane Sahnoun qui n'a pu retenir ses larmes à chaque fois qu'on parle d’un de ses collègues disparus qui ont tous travaillé et collaboré pour la réussite de leurs élèves. De son côté, un autre enseignant, Moussa Ouazib, natif d'Amalou qui a fréquenté cet établissement pour ensuite occupé la place du maitre, dira : «Cet hommage me touche énormément car j’ai tout donné pour le succès des élèves. Je tiens à vous réitérer ma gratitude pour l’organisation de cet hommage et je souhaite une grande réussite au personnel de l’école ainsi qu’aux élèves». Un autre enseignant présent à la cérémonie témoignera : «J’ai consacré plus de trente années de ma vie au profit de l’Education. Je suis sorti par la grande porte après avoir accompli ma mission. Et aujourd’hui, j’ai la conscience tranquille d’avoir contribué dans la formation des cadres de mon pays. Et ce geste me va droit au cœur. Au nom de tous mes collègues, je remercie l’association des parents d’élèves d’avoir affiché leur gratitude à notre égard et grâce à ce rendez-vous, j’ai rencontré mes anciens collègues que je n’ai pas vu depuis plus de vingt ans». Une collation suivie de remise d’attestations d’honneur et de remerciement ont été le moment fort de ce rendez-vous convivial en hommage à celles et ceux qui ont voué les plus belles années de leur vie au service de l’Education.

Zahir Ait Hamouda.