Tableau noir au village Taourirt

Par DDK | Il ya 7 heures 16 minutes | 395 lecture(s)

Les habitants du village Taourirt relevant de la commune de Tamokra continuent de broyer du noir à cause de la dégradation de leur cadre de vie. Disposer de l'eau potable dans leurs foyers est devenu un luxe pour eux, car cette denrée enregistre une pénurie chronique sur les réseaux de distribution. Les villageois relèvent le paradoxe de cette situation qu'ils vivent comme une injustice. «Le barrage de Tichy-haf est à seulement 3 kms de notre village alors que nous, nous avons soif. Nous avons donné nos terres pour la réalisation de ce barrage, et à la fin nous n’avons pas accès à cette source de vie», fulmine l’un des habitants dudit village. En sus de cela, il y a des carences en aménagement urbain qui touchent de plein fouet cette bourgade d'environs 900 âmes. Déjà, le chemin qui dessert ce village se trouve dans un état déplorable. La couche bitumeuse est détériorée et délabrée avec des nids-de-poule, des crevasses et des ornières rendant la circulation automobile difficile. Aussi, ce chemin est étroit et plein de virages souvent dangereux. Il y a aussi ce point crucial soulevé par les villageois qui se rapporte à l'insuffisance de l'éclairage public dans certains quartiers du village. Ce problème dure depuis des années sans qu'aucune solution ne soit entreprise pour soulager les habitants. «L'éclairage public est devenu dans notre village un sérieux problème de sécurité. Il enregistre des manques aux quartiers Tighorbiyin, Chih, et bien d'autres. Les luminaires grillés ne sont, hélas jamais remplacés. Et les endroits non éclairés ne sont toujours pas dotés en lampadaires», affirme avec amertume un autre villageois.

S. Y.