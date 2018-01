Les accotements de la RN106 transformés en bouis-bouis

Par DDK | Il ya 7 heures 39 minutes | 356 lecture(s)

Les accotements de la RN106, qui passe par Ighil Ali, sont transformés en lieux de beuverie, un fléau qui touche de plein fouet cette localité. À la sortie des agglomérations, notamment en allant du chef-lieu communal vers la bourgade de Bouni sur 25 kms, des individus, souvent véhiculés, garent sur les abords de la RN106 pour s'adonner à la consommation de boissons et de stupéfiants. Cette pratique, tant décriée dans cette région qui garde encore les coutumes et les traditions ancestrales, s'accentue surtout durant les jours de repos, à savoir le vendredi et le samedi, où des personnes, seules ou en groupes, organisent souvent des pique-niques, en arrosant le tout avec du vin ou de la bière. Cette route dense en circulation, communiquant entre les chefs-lieux de wilayas de Béjaïa et Bordj Bou Arreridj, est bordée, de part et d'autre, de pins d'Alep. Ces derniers sont agressés par ces individus qui mettent le feu sur les lieux afin de faire des grillades, laissant les flammes dévorer le tissu végétal. Comme si cela ne suffisait pas, ils laissent des restes de repas et des emballages de boissons alcoolisées sur les accotements et les pentes, longeant la RN106. Ces amoncellements enflent à chaque fois, polluant et enlaidissant les lieux. «Ces individus ne craignent personne. Ils s'adonnent à la consommation de boissons alcoolisées sur les accotements de la RN106, où des familles passent en voiture, écorchant leur pudeur. Ce n'est pas tout, il y a aussi de la débauche dans ces lieux transformés en boui-boui. Les accotements de cette route sont devenus un réceptacle de déchets, notamment des emballages de boissons alcoolisées comme la bière et le vin. Ces pollueurs, pour qui l'environnement ne veut absolument rien dire, devraient, au moins, emporter avec eux leurs saletés et les jeter dans les poubelles, afin de laisser les lieux propres. Les autorités devraient intervenir pour arrêter ce massacre contre la nature et la pudeur», déplore un habitant d'Ighil Ali. Il est à signaler également le comportement de certains automobilistes qui, tout en conduisant, consomment de la bière, jetant ainsi par les fenêtres de leurs voitures les bouteilles et autres canettes.

Syphax Y.