Les parents d’élèves prennent en charge les travaux

DDK | Il ya 7 heures 38 minutes

En raison de la détérioration avancée de la toiture de l’école primaire des Frères Djerroud, dans le village de Semaoune perché à plus de 900 m d’altitude, l’association des parents d’élèves procède à la pose d’une charpente. C’est, en effet, dans une ambiance bon enfant que les travaux avancent et les volontaires ne lésinent guère sur les efforts, pour terminer les travaux dans les meilleurs délais. Il est à signaler que l’APC de Chemini a également pris part aux travaux de réfection avec le matériel nécessaire. Les travaux de réparation de la charpente et de la toiture, qui sont sérieusement détériorées, sont une condition sine qua non pour les enseignants et les élèves. Les eaux pluviales qui s’infiltrent par cette toiture vétuste perturbent le déroulement des cours, surtout en hiver. Ainsi, cette opération vise à assurer un enseignement de qualité pour les écoliers. «La prévention en vue d'éviter des dégâts déplorables sur la santé des enfants urge, notamment avec les éventuels aléas climatiques», explique un membre de l’association des parents d’élèves. Il ajoute : «Les parents d’élèves ont un même objectif : que chaque enfant réussisse sa scolarité. Quand l'éducation est partagée, il est important d'installer un véritable lien entre les familles et l'école et de construire, ensemble, une relation de confiance».

Bachir Djaider