Les automobilistes à rude épreuve !

Durant la nuit comme au petit matin, le gel règne sans partage depuis le début d’hiver dans la région de Boudjellil. Les flaques d'eau gèlent complètement dans la matinée, dénotant de la chute drastique des températures. Les lève-tôt constatent ce «manteau» blanc qui tapisse les parages, dû au gel, notamment les champs et autres prairies. Pour leur part, les automobilistes, roulant tôt dans la matinée éprouvent des difficultés à conduire, à cause du verglas qui «enduit» la chaussée. Dans la commune de Boudjellil, les chemins parcourant cette localité sont également touchés par le verglas. Le CW42 A et les chemins communaux sont en proie à ce phénomène somme toute naturel, mais qui cause certaines appréhensions aux conducteurs qui doivent faire preuve de beaucoup de vigilance, pour ne pas voir les roues de leurs voitures glisser contre leur volonté. Ce phénomène s'accentue, surtout, sur les hauteurs de cette municipalité où les chemins communaux, qui traversent les villages de Tala Lbir, Tigrine, Hamda, Ath Wihdan et Boudjellil, sont tapissés d'une couche de verglas inquiétante, devenant ainsi glissants. «Ces jours-ci, j'ai remarqué l'apparition de verglas sur les routes. Moi qui travaille comme commerçant, je suis obligé de me lever tôt pour approvisionner mon épicerie située à Boudjellil. Alors, je constate que la conduite de mon véhicule devient un peu difficile à cause du verglas. Les roues de ma voiture ne m'obéissent pas parfois, en glissant dangereusement à certains endroits du chemin», affirme un commerçant. Il est à signaler qu’il y a aussi le brouillard qui se manifeste, ces jours-ci, et qui diminue la vue vers l'avant, sur les différents chemins. Les automobilistes, dont les véhicules sont munis de phares antibrouillard, s'en sortent plus ou moins. Néanmoins, ceux qui n'en possèdent pas sont exposés aux dangers des accidents de la circulation.

