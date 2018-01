Baptisation des lieux publics en cours !

Par DDK | Il ya 9 heures 15 minutes | 434 lecture(s)

À dessein de répondre aux exigences du gouvernement quant à l’opération de dénomination des lieux publics, lancée depuis longtemps, le maire de la commune de Chemini invite les personnes intéressées à formuler leurs demandes auprès de ses services. Cette opération revêt une importance capitale. Les personnes intéressées sont invitées à déposer leurs dossiers dans les services concernés, qui traiteront, dans la transparence totale, les propositions des noms de Chahids ou de Moudjahids. Une date butoir est arrêtée pour le dépôt des dossiers, et ce au 31 janvier 2018. Chaque dossier doit comprendre une liste de documents, entre autres, une demande de proposition de la dénomination formulée par la partie concernée, une attestation communale et une biographie du chahid ou du moudjahid. Pour rappel, cette opération se fait conformément aux dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 14-01 du 5 janvier 2014. Les propositions de «baptisation» ou de «débaptisation» des institutions, lieux et édifices publics, présentées par les assemblées populaires communales, sont soumises à l’autorisation préalable du ministère des Moudjahidines, après avis de l’Organisation nationale des moudjahidines. La commission de wilaya examine et se prononce sur le dossier de «baptisation» ou de «débaptisation» dans un délai ne dépassant pas deux mois, à compter de la date de la saisine du dossier. Dans le même sillage, les propositions de dénomination doivent être à l’image des activités et du rôle de la personne honorée ou de l’importance de l’événement historique concerné par cette opération. «La priorité est accordée à tout ce qui a trait à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution de libération nationale, ses symboles et événements», stipule l'article 6 du décret présidentiel n° 14-01 du 5 janvier 2014, fixant les modalités de «baptisation» ou de «débaptisation» des institutions, lieux et édifices publics.

Bachir Djaider