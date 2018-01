Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 566 lecture(s)

Un projet d’aménagement d’une forêt récréative vient d’être inscrit au profit de la commune de Chemini, située à 60 kms au Sud-ouest de Béjaïa.

C’est autour de la réalisation de ce projet ambitieux que s’articulera l’ensemble des actions que devra mener l’exécutif communal, en y adjoignant des éléments attractifs et ce pour réconcilier les citoyens avec la nature et permettre aux familles de profiter d’un moment d’évasion sur ce site. «Un bureau d'étude spécialisé sera retenu dans les jours à venir pour établir une étude fiable et digne de son nom. Pour les investisseurs, un cahier des charges sera élaboré, selon les normes techniques, afin de donner au tourisme un aspect écologique à la hauteur de la valeur du site», informe Madjid Ouddak, premier magistrat de la commune. Les modalités et les activités projetées n’ont pas été encore déterminées, d’autant plus qu’elles doivent être en adéquation avec la consistance de la végétation ainsi que la topographie du terrain proposé. Il est à souligner que la commune de Chemini est une région rurale à vocation touristique, car elle dispose de potentialités naturelles. Cependant, il n’existe aucune infrastructure touristique pour recevoir les touristes. Outre la promotion du tourisme environnemental de proximité, le projet s'inscrit dans le cadre de l'encouragement de l'investissement et de la création de nouveaux emplois. Les retombées positives de ce projet tant attendu vont forcément désenclaver la localité de Chemini, tout en lui permettant de diffuser une culture environnementale en direction de la population et de contribuer à préserver la biodiversité mise en danger par le braconnage et les incendies. Dans le même sillage, l’APC pourra mettre en exergue le potentiel touristique de la région, notamment avec l’étendue de la forêt de l’Akfadou qui n’a rien à envier au reste des forêts. La création de postes d’emploi et la promotion des produits du terroir, en synergie avec les ruraux, sont, entre autres, les objectifs de l’actuel exécutif communal qui aspire à promouvoir le tourisme et le sport de montagne par la pratique des loisirs de plein air. En substance, la concrétisation de ce projet, comme tant d’autres à travers le territoire national, peut contribuer à l'économie nationale et apporter une valeur ajoutée au secteur de la jeunesse et des sports et le secteur du tourisme, en créant des espaces de jeux, de détente, de loisirs et de villégiature. Pour rappel, le décret exécutif n° 06-368 du 19 octobre 2006 fixe le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives, ainsi que les modalités de son octroi. Le décret susvisé ouvre le domaine public à l’utilisation privative par le biais de la création de forêts récréatives. Les projets, qui doivent nécessairement être proches des agglomérations urbaines ou fréquentées par la population, sont soumis au cahier des charges ainsi qu’à l’approbation d’une commission de wilaya. Les activités qui peuvent être accueillies sont définies et les structures installées doivent être légères et démontables, pour ne pas dénaturer le site en question.

Bachir Djaider