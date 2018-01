Un groupe scolaire projeté au chef-lieu

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 346 lecture(s)

Les infrastructures éducatives de la commune de Chemini seront bientôt étoffées, à la faveur d’une réalisation d’un groupe scolaire, selon les responsables en charge de la gestion des affaires de la municipalité. «Le projet porte sur l’étude et le suivi d’un ensemble de locaux pédagogiques, dont l’implantation est prévue dans le périmètre urbain du chef-lieu communal, où une assiette de terrain a été dégagée à cet effet», explique un responsable de l’APC, indiquant aussi que l’opération est actuellement en cours de consultation. S’agissant du choix du centre urbain pour la construction de cet équipement, il est dicté, selon ce même interlocuteur, par une demande de scolarisation soutenue. «À l’inverse du milieu rural et de la zone éparse, qui font face à un déclin démographique, le chef-lieu communal enregistre un afflux continu de la population, qui nécessite des réponses en termes d’infrastructures et d’équipements publics», argue-t-il. La redynamisation de cet investissement, apprend-t-on, intervient suite à la levée du gel des projets d’équipements décidée par les pouvoirs publics. «La construction de ce groupe scolaire apportera une bouffée d’air frais à l’établissement qui fait face à des effectifs pléthoriques et la double vacation des locaux pédagogiques. Ce projet devrait être réalisé rapidement», déclare un éducateur de Chemini.

N. M.