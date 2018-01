Le camp des réfugiés subsahariens démantelé !

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 594 lecture(s)

Après avoir squatté, durant des mois, les étals du marché couvert, au centre-ville de Tazmalt, les réfugiés subsahariens ont finalement été emmenés, mercredi dernier, au camp des réfugiés sis à Béjaïa, sous l'égide du Croissant rouge algérien et des forces de l'ordre.

Ce sont des dizaines de migrants qui ont été regroupés et transférés, mercredi passé, vers la ville de Béjaïa, en attendant d'être évacués vers leur pays d'origine. Jeudi matin, l'opération de démantèlement dudit camp s'est encore poursuivie avec l'enlèvement des détritus laissés par les ex-occupants, et des objets hétéroclites composés principalement de vaisselles, de couvertures, de matelas, d'effets vestimentaires, de bâches et de cartons. Les lieux ont retrouvé, après quelques heures un aspect plus ou moins avenant. «Cette opération est salutaire pour tout le monde : pour les migrants qui vont pouvoir rentrer chez eux et pour les marchands des fruits et légumes qui vont pouvoir eux aussi retrouver les étals qui ont été squattés par ces réfugiés. Nous avons été poussés à monter des étals de fortune, alors que nous possédions les nôtres munis de toitures. J'espère qu'on va retrouver nos étals d’autrefois, le plus vite possible, pour faire gagner de l'espace à ce marché couvert», indique l'un des vendeurs des fruits et légumes. Il est à signaler que ces familles de réfugiés, venues du Sahel, ont vécu dans des conditions inhumaines, dans la promiscuité et le froid. Depuis le début d’hiver, ces damnés vivaient complètement exposés au gel et au froid intense, se chauffant au bois ou à l’aide de quelques radiateurs à gaz butane. L'air dans ce camp était chargé de fumée et de buée, ce qui causait des affections respiratoires, notamment aux enfants. Quant à la nourriture, les migrants vivaient de la solidarité des habitants. Il est à rappeler qu’une autre opération a été menée, le même jour, dans la commune d’Akbou où environ 200 réfugiés subsahariens ont été emmenés au chef-lieu de wilaya. Ces migrants, en situation irrégulière, ont trouvé refuge au niveau de la crèche communale d’Akbou, depuis près de deux ans. Ils étaient pris en charge par le Croissant rouge avec le concours de quelques industriels de la région.

Syphax Y.