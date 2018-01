Belayel réclame un CEM

Par DDK | Il ya 11 heures 18 minutes | 331 lecture(s)

La commune d'Ighil Ali, située à 93 kms au Sud-ouest de Béjaïa, ne compte que deux établissements scolaires dans l'enseignement moyen, qui sont implantés au chef-lieu communal. C’est ce qui fait que les centaines de collégiens des 13 villages restant, situés à distances variables du chef-lieu, s'y rendent chaque jour pour y suivre leurs études. La distance et l'éloignement harassent les élèves habitant loin de ces CEM, comme ceux des villages Zina, Tabouâanant, Belayel, Ath Seradj, Tazla, Bouni, Mouka et autres. Il est à souligner que cette situation influe négativement sur leurs études. Ainsi, on enregistre une déperdition scolaire assez inquiétante. Aussi, l'éloignement de ces deux CEM a poussé les parents d'élèves, habitant le village El-Kelaâ, situé à 25 km d'Ighil Ali, à inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires situés dans la commune voisine de Tizi Lakhmis, dans la wilaya limitrophe de Bordj Bou Arreridj. «Nous avons dû cotiser pour louer un fourgon qui transporte nos enfants vers les établissements scolaires de la municipalité de Tizi Lakhmis, plus proche de nous par rapport à Ighil Ali», explique un habitant d'El Kelaâ. L'existence de deux CEM seulement dans la commune d'Ighil Ali ne fait assurément pas l'affaire de ces centaines d'élèves vivant loin du chef-lieu. À cet effet, les habitants du village Belayel, situé à 25 kms d'Ighil Ali, n'ont pas cessé d'interpeller la direction de l'Éducation de la wilaya de Béjaïa, afin de construire un nouveau CEM dans ce village qui compte près de 2 000 habitants. Belayel est considéré comme le deuxième plus grand village de la commune, après Ighil Ali de par le nombre de sa population. «Le terrain pour l'implantation d'un CEM existe, il a été dégagé. Il ne reste que la concrétisation du projet», assure-t-on au niveau de ce village. Ce dernier pourrait, si ledit établissement était réalisé, recevoir les élèves des villages voisins, comme Ath Serradj, Tiniri et Zina, ce qui contribuera à désengorger les deux CEM sis au chef-lieu qui sont «surpeuplés», et par là même, permettre aux collégiens des quatre villages, à savoir Belayel, Zina, Tiniri et Ath Serradj de suivre leur cursus scolaire tout près de chez eux.

