Une nouvelle ambulance pour la polyclinique !

La polyclinique de Tamokra a bénéficié, dernièrement, d'une nouvelle ambulance au grand bonheur de la population locale. En effet, cet équipement médical a été octroyé par la wilaya au profit dudit établissement de santé pour une meilleure prise en charge des malades, lors de leur transport vers ou à partir de cette structure sanitaire. Cette ambulance est venue pallier l'autre ambulance, petite et complètement vétuste. La nouvelle ambulance est équipée de tout le matériel médical nécessaire pour le traitement des patients en cours de leur évacuation. Cette nouvelle ambulance est dotée, entre autres, de deux stations fixes et mobiles d'oxygène, de défibrillateur cardiaque, du dispositif d'aspiration de mucosité, du matériel pour perfusions et injections, d'appareil à tension automatique et d'électrocardiogramme. La nouvelle de cette acquisition a été reçue avec beaucoup de satisfaction par la population locale qui voit, là, un geste très appréciable, d'autant plus que cette commune est située dans une zone montagneuse difficile d'accès, où les villageois souffrent de l'isolement. «C'est une bonne nouvelle pour la population de la municipalité que de disposer d'une ambulance sophistiquée et moderne. Nous avons vraiment besoin de ce genre d'équipement pour les transferts urgents des malades. Je pense aux accidentés et aux parturientes. L'ancienne ambulance, même si elle fonctionne encore, est trop petite et ne dispose pas de tout le matériel nécessaire pour une évacuation optimale des malades. C'est aussi une bonne nouvelle pour les habitants qui ne sont pas véhiculés. En effet, s’ils avaient, par malheur, un malade à évacuer en urgence, ils pourraient contacter les services d’urgences de la polyclinique pour une évacuation rapide du patient», affirme un habitant du chef-lieu.

Syphax Y.