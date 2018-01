Un local après 5 ans d’attente

Par DDK | Il ya 11 heures 22 minutes | 413 lecture(s)

Le nouveau P/APC d’Amizour a accordé à l’Association Sportive des Handicapés de la commune d’Amizour un local sis au niveau du stade communal. La section de volleyball assis de l’ASH a souffert, pendant 5 ans, de l’absence d’un local où les membres peuvent se réunir et exercer leurs activités. Il est à signaler que s’il n’avait pas été de la volonté et de la persévérance de ses dirigeants, cette association aurait été dissoute depuis longtemps. Le président de l’association, Achour Bouhena, que nous avons joint par téléphone, a déclaré: «On remercie beaucoup le nouveau P/APC qui vient de nous accorder un siège, après 5 longues années d’attente et de souffrances. On n’avait pas de lieu adéquat où travailler et se réunir. Tous les handicapés d’Amizour sont très contents après cette décision et sont motivés à décrocher d’autres bons résultats».

Z. H.