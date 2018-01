Cueillette d’asperges et randonnée pédestre

Par DDK | Il ya 11 heures 23 minutes | 466 lecture(s)

Vendredi dernier, les bois et autres espaces sauvages, situés dans la commune de Boudjellil, ont été pris d'assaut par des randonneurs qui, en joignant l'utile à l'agréable, ont profité de cette journée ensoleillée pour cueillir des asperges. Les habitants de Boudjellil ont profité de ce redoux pour, entre autres, s'adonner à la cueillette des asperges qui ont fait récemment leur apparition. Des familles entières se sont mises de la partie pour récolter ce légume sauvage plein de vertus. Assiégeant les ronces, trois habitants venus du village Tala Lbir s'échinaient à cueillir les asperges dans une ambiance bon enfant. «Nous avons parcouru plus de 5 kilomètres à la recherche d’asperges. Il n'y en a pas beaucoup, puisqu’ ils commencent à peine à pousser. Cependant, nous avons fait une récolte assez intéressante et suffisante pour nous trois», indique l'un de ces jeunots. «Les asperges sont très appréciées dans notre région. Ils constituent un apport alimentaire important. C'est un plat en plus qui garnit nos tables. Quant à la façon de les cuir, moi je les aime mélangées aux œufs battus», affirme un habitant. Il est à signaler que les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région ont permis aux asperges de pousser. D'ores et déjà, la verdure tapisse les bois, les champs et autres prairies où le cheptel s'en donne à cœur joie. «De l'herbe fraîche, il y en a à gogo», indique avec satisfaction le propriétaire d'un troupeau d'ovins paissant dans le hameau de Laâzib. Dans le même contexte, il est à relever que des femmes et des jeunes filles s'adonnent aussi à la cueillette des asperges. La blette, le pissenlit et autres herbes comestibles sont aussi ramassés avec soin par ces randonneuses. Le soir, les légumes cueillis sont mijotés dans différents plats pour garnir une table de plus en plus difficile à remplir, à cause de la cherté de la vie. Dans cette localité, on n’hésite pas à récolter des légumes sauvages bios et non traités aux produits chimiques, ceci garde leur goût et leur saveur est intacte.

Syphax Y.