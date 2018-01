Être handicapé en zone rurale !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Les handicapés endurent un calvaire au quotidien dans les zones rurales, où le manque d’infrastructures et d’autres commodités nécessaires à leur autonomie est flagrant. Ces personnes handicapées le sont doublement à cause du fait que leurs familles soient souvent dans l’incapacité de les placer dans des centres de scolarisation spécialisés. Même les besoins les plus élémentaires font défaut dans ces zones rurales, à savoir les moyens de transport adéquats, le manque d’emploi et les loisirs qui pourraient diminuer leur souffrance. Un représentant d’une association de non voyants de la région d’Akfadou affirme : «Il n y’a aucune chance d’accéder au travail et à la scolarité dans nos villages. Nos handicapés, dans ces patelins reculés, n’ont que cette pension insignifiante de 4 000 DA par mois, attribuée par l’État, mais qui ne peut aucunement répondre à leurs divers besoins». Ce représentant souligne également que la facture est plus lourde pour les jeunes filles handicapées, issues de ces régions disséminées, à cause du fait qu’elles soient souvent rejetées par la société. Une réalité des plus amères qui fait que certains parents d’enfants handicapés, surtout du sexe féminin, enferment leurs enfants et les empêchent de sortir dans les lieux publics. Ce qui explique en grande partie que certains de ces malheureux ne sont pas scolarisés. Les personnes handicapées, qui ont bénéficié du droit à l’éducation, voient le couronnement de leurs études en pointillés. Ils ont peu de chance de décrocher un emploi qui leur assure une insertion dans la vie active. Parler d’insertion culturelle, sportive et professionnelle, au profit de cette frange victime d’une société sclérosée, relève de la chimère.

N. T.