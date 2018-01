Les nouveaux tarifs de transport appliqués

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Les nouveaux tarifs de transport sont entrés en vigueur, depuis le 7 janvier dernier, avec 5 dinars de plus sur chaque ligne urbaine et interurbaine. L’augmentation du prix du ticket de transport est intervenue, suite aux décisions du ministère des Travaux publics et des transports, relatives au réajustement des tarifs de transport public de voyageurs en concertation avec, entre autres, les directions des Transports des wilayas et les syndicats des transporteurs réunis le 7 janvier 2018 dernier. Ainsi donc, selon le barème établi, il y a une augmentation de 5 dinars sur les trajets ruraux et de banlieue, avec un tarif minimum de 20 DA pour la distance allant de 0 à 5 kms, alors qu'auparavant le tarif était de 15 DA seulement. Pour les localités de l'arrière-pays de la vallée de la Soummam, tous les prix des tickets sont majorés de 5 DA. Ainsi, le trajet Tazmalt-Akbou, qui était facturé avant à 35 DA coûtera désormais 40 DA. Il en va de même pour les lignes Ouzellaguen-Akbou, Aït R'Zine-Akbou et Boudjellil-Akbou, où la place occupée par un usager coûtera désormais 40 DA. Par ailleurs, pour la ligne Ighil Ali-Akbou, les voyageurs devront s’acquitter d'un ticket valant 45 DA au lieu des 40 DA habituels. Bien évidemment, ces nouveaux tarifs n'ont pas laissé les usagers indifférents. «Je travaille dans une usine à Akbou et j'habite à Tazmalt. Chaque jour ouvrable, je prends un fourgon pour rallier mon poste et rentrer le soir chez moi. Avant, je payais 35 DA le simple aller. Maintenant, le tarif a été augmenté à 40 DA, or la distance entre Tazmalt et Akbou est de 17 kms seulement, alors qu'il est stipulé que pour les trajets, qui ont entre 10 et 20 kms, les usagers s'acquittent de 35 DA. Nous sommes invités, pour notre cas, à payer 40 DA la place, c'est à dire que nous payons un trajet supérieur à 20 kms. C'est incompréhensible ! J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de fourgons qui sont vétustes. Quant au service, il laisse vraiment à désirer. On augmente les prix des tickets, mais on baisse la qualité du service pour les usagers», explique cet usager. «On ne peut pas rester avec les anciens tarifs, surtout avec l’augmentation récente des prix des carburants. Nous avons aussi des charges, comme la maintenance et les receveurs en sus des impôts et autres», explique à son tour un transporteur qui dessert la ligne Tazmalt-Akbou.

Syphax Y.