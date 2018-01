Formation de 1 457 marins

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Pas moins de 1 457 marins de la wilaya de Béjaïa ont été formés au niveau de l’Institut technologique de la pêche et de l’aquaculture de Collo, selon la direction de wilaya de la Pêche et des ressources halieutiques. La formation professionnelle constitue une condition indispensable pour la relance du secteur de pêche à Béjaïa, qui dispose, avec ses 100 kilomètres de côtes, d’un potentiel avéré en matière de ressources halieutiques. Ces marins ont été initiés aux techniques d’utilisation des équipements électroniques de navigation, de communication, de prospection et de détection des produits de pêche. Cette formation de qualité, dispensée à 1 457 marins et rendue possible grâce à une étroite collaboration entre la direction de la Pêche, la chambre de la pêche et de l’agriculture, l’ITPA de Collo et le secteur de la formation professionnelle de Béjaïa, est à même d’optimiser la production halieutique dans la région. Par ailleurs, 317 capacitaires, 137 mécaniciens et 66 patrons ont été également formés à l’ITPA de Collo, en attendant l’ouverture d’une école de formation de pêche dans la wilaya de Béjaïa. Ainsi, au total, ce sont 1 977 diplômés, entre marins, capacitaires, mécaniciens et patrons, qui viennent renforcer le secteur maritime de Béjaïa, qui souffre d’une flotte vieillissante et d’une pénurie de main d’œuvre qualifiée.

B. S.