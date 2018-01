Un outil de liaison entre promoteurs

Par DDK | Il ya 29 minutes | 3 lecture(s)

Le directeur de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), antenne de Béjaïa, en compagnie du chef de service d’accompagnement, d'un ingénieur en informatique, et du chargé de communication a organisé, dimanche dernier, une séance de travail portant sur «l'inscription des promoteurs sur la plate-forme informatique de l’ANSEJ».

Cette importante rencontre a eu lieu en présence des accompagnateurs des annexes ANSEJ des localités de Darguina, Akbou, et du chef-lieu de wilaya de Béjaïa. La séance a été l’occasion d’expliquer aux présents la toute nouvelle plate-forme numérique de l’ANSEJ, dédiée, notamment, aux jeunes promoteurs. Cette plate-forme a comme objectif de «rapprocher les bénéficiaires des crédits ANSEJ, pour que ces derniers puissent se créer des liens professionnels. Elle vise à créer un réseau de partage, de prise de contact, d’information et de visibilité pour toutes les entreprises créées et financées par l’ANSEJ. En effet, le nouveau site de l’ANSEJ permet de mettre en contact les jeunes entrepreneurs, de les faire sortir de leur isolement et de les encourager à tisser des partenariats». Pour rappel, dans son bilan de l’année 2017, l’ANSEJ de la wilaya de Béjaïa a financé 157 projets avec, à la clé, la création de 448 postes d’emploi. Selon ce même bilan, ces projets ont permis la mise en branle de 448 postes d’emploi. Aussi, 41 projets (bâtiment et hydraulique), 23 projets (industrie), 21 projets (profession libérale), 10 projets (pèche et agriculture) et, enfin, 4 projets (artisanat) ont vu le jour à Béjaïa, durant l’année dernière. Rachid Z.