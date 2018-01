Le chemin de Tizi Ouchène pris en charge

Par DDK | Il ya 29 minutes | 3 lecture(s)

Un projet de travaux publics, relatif au réseau routier, est inscrit dans le plan d’action de la commune d’Amizour, pour le compte de l’exercice budgétaire courant. Il s’agit, selon les responsables de la municipalité, de l’aménagement et du revêtement de la route faisant jonction entre le CW158 et le village Tizi Ouchène. «Cette voie d’accès, actuellement à l’état de piste, est prise en charge sur un linéaire de 3 kms. Outre les ouvrages d’accompagnement, le chemin sera tapissé d’un revêtement en béton bitumineux», explique-t-on à l’APC. Les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet sont mobilisés sur les programmes sectoriels de développement (PSD). «Nous avons lancé, au cours de la 2ème décade du mois de janvier, un avis d’appel d’offre national ouvert. Une fois le délai réglementaire arrivé à échéance, la commission communale des marchés siégera, pour procéder à l’ouverture des plis et à l’examen des offres. Cette procédure devrait aboutir à la sélection d’une entreprise réalisatrice», explique-t-on encore. Rencontrés à hauteur du chef-lieu communal, des jeunes issus du village Tizi Ouchene avouent ignorer tout de ce projet annoncé. «Je n’ai pas eu vent d’un tel projet, mais qu’à cela ne tienne, car c’est toujours ça de pris», affirme l’un des jeunes. «C’est une divine surprise, pourvu que cela se concrétise dans des délais raisonnables. Ce chemin cahoteux et poussiéreux, sur toute sa longueur, nous a fait voir des vertes et des pas mûres», ajoute un autre jeune.

N. M.