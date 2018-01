Atelier sur la pêche à l’université

Par DDK | Il ya 29 minutes | 3 lecture(s)

Aujourd’hui, mercredi, un atelier régional sur l’élaboration d’un programme de recherche et de développement du laboratoire se tiendra au campus d’Aboudaou de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa. Cet atelier est organisé par la direction de la Pêche et des ressources halieutiques, en collaboration avec l’université de Béjaïa. Pour rappel, cinq communications seront présentées sur la pêche en général. «Le programme sectoriel de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture» sera le thème de la conférence qu’animera Farid Harouadi, directeur de l’Appui technique aux activités de la pêche et de l’aquaculture. Sa présentation sera suivie de celle de Rachid Annane, directeur du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, qui se rapportera à la stratégie de recherche et de développement du CNRDPA dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture. Le directeur de la Pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Béjaïa, Nadir Adouane, présentera, quant à lui, la situation et les perspectives de la pêche et de l’aquaculture dans la wilaya de Béjaïa. Pour sa part, Lyes Mezerkhane, directeur de la Station expérimentale des ressources marines de Tichy, parlera du bilan et du plan d’activités de l’année en cours de sa station, avant de céder la parole à Amokrane Iguerouada, professeur et directeur du Laboratoire associé UMBA-CNRDPA, pour présenter le bilan et le programme d’activité de recherche et de développement dudit laboratoire associé. En marge de ces communications, il sera procédé à la signature de deux conventions, à savoir une première entre l’université de Béjaïa et la direction de la Pêche et des ressources halieutiques et une deuxième entre cette dernière et la direction de la Formation professionnelle.

A. Gana