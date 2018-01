Par DDK | Il ya 29 minutes | 3 lecture(s)

Le spectre du blocage plane toujours à l’APC de Darguina, laissant les citoyens de cette commune perplexes. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, l’exécutif de cette APC n’est toujours pas installé. Il est à rappeler que, pour cette commune, ce fut le FFS qui avait remporté les élections communales du 23 novembre passé, mais ce fut avec une courte majorité, puisque cette formation n’a supplanté la liste citoyenne libre de Majid Bektache que de quelques voix, soit 300 voix. Il est à souligner que chacune des deux listes avaient obtenu 6 sièges. Les trois autres sièges ont été raflés par la liste «Talaï El-Houriate», menée par Y. Zerizer, qui a eu 2 sièges, et par la liste du RND, menée par A. Brahmi, qui a eu un seul. N’ayant pas les coudées franches, le maire installé, M. Rachid Khalef, a trouvé des difficultés pour choisir son exécutif, ainsi que les présidents des commissions. Avec 6 voix sur les 15 que compte cette APC, le FFS est contraint de négocier avec les 3 autres listes. Pour l’instant, les pourparlers avec ces trois autres formations sont au point mort. De leur coté, les 9 élus de l’opposition font bloc et comptent imposer leurs conditions quant à une éventuelle participation à la gestion des affaires de leur commune. Ils ont déjà rendu publiques deux déclarations communes dans lesquelles ils dénoncent l’attitude du P/APC actuel. D’après la dernière déclaration, datant du 2 janvier passé, l’opposition reproche au P/APC, en place, de «n’avoir pas présenté la situation générale de la commune, et ce, comme stipulé par l’article 68 du code communal en vigueur». Ils ajoutent que «ce retard inexpliqué serait programmé volontairement pour permettre de dissimuler les nombreuses entorses à la réglementation». Pour ce qui est de l’application de l’article 70 du code communal, ayant trait à la présentation de l’Exécutif, l’opposition pose ses conditions, à savoir l’élaboration d’un programme consensuel de développement de toute la commune avec la mise à niveau de tous les quartiers et villages. Un engagement solennel pour une gestion participative, transparente, impartiale et équitable, dans le seul et unique intérêt de tous les citoyens, et pour la constitution d’un exécutif communal d’union, représentatif de tous les électeurs, et ce, pour une meilleure justice et une cohésion sociale. Il est à signaler que la situation de blocage sur laquelle pourrait déboucher cet entêtement, de part et d’autre, est qualifiée, d’ores et déjà, par de nombreux électeurs comme une trahison. «Pendant la campagne électorale, tous les candidats avaient mis en avant l’intérêt de la commune et des citoyens. Cependant, on se dirige actuellement vers un gel pur et simple des affaires de la commune. Est-cela l’intérêt des citoyens de Darguina?», s’interrogent des citoyens. Les citoyens de cette localité appellent tous les élus à se débarrasser des sensibilités et des rancœurs accumulées et à ne pas perdre de vue les promesses faites durant la campagne électorale, à savoir l’intérêt suprême du citoyen.

Saïd M.