La CNAS de Béjaïa organise, dans ses locaux, deux journées de formation, d’information et d’accompagnement, s’étalant d’hier à aujourd’hui, au profit des comptables et commissaires aux comptes des secteurs de la formation professionnelle et des administrations de la wilaya.

Durant ces deux journées de formation, les comptables et commissaires aux comptes auront, selon le chargé de communication de la CNAS de Béjaïa, à prendre connaissance de «l'importance accordée aux déclarations et au versement des cotisations obligatoires aux caisses d'assurances sociales». Les comptables et commissaires aux comptes, ajoute le chargé de communication, seront exhortés à faire usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le paiement des cotisations patronales. «Les employeurs à Béjaïa, à l’instar de leurs homologues dans d’autres régions du pays, hésitent encore à faire usage de l’e-paiement, alors que la télédéclaration est en vigueur depuis deux années, d’autant plus que le système fonctionne 7j/7 et 24h/24», dit-on. En adoptant l’e-paiement et l’e-déclaration, les employeurs, qu’ils soient publics ou privés, auront à éviter «tout retard dans le paiement des cotisations patronales des quelques 300 000 assurés auprès de la CNAS de Béjaïa». «C’est aussi un moyen qui va épargner les problèmes qu'encourent les employeurs en cas de défaut de déclaration. Par ailleurs, les retardataires peuvent toujours se rapprocher des services de la CNAS, en vue de convenir d’un échéancier pour apurer les montants qui restent comme quote-part patronale à libérer», explique-t-il encore. Lors de cette session, plusieurs conférences seront animées par des cadres de la CNAS, autour des «obligations des employeurs en matière de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale», de «la procédure d’effectuer les différentes déclarations à la sécurité sociale», de «la télédéclaration des DAC et DAS via le site de la CNAS», de l’«e-paiement des cotisations» et des «dispositifs d’encouragement à l’appui et la promotion de l’emploi (abattement des cotisations dans le cadre CTA)», explique-t-on. À l’effet d’en finir avec les attentes, parfois éreintantes, des employeurs et de leurs représentants, qui viennent s’acquitter des charges patronales trimestrielles, les responsables de la CNAS de Béjaïa, signale-t-on, ont aménagé un espace de 200 m2 dédié exclusivement au paiement desdites charges. Il est à rappeler que les premiers bénéficiaires des sessions de formation, initiées en novembre dernier par la CNAS, étaient les comptables et commissaires aux comptes, travaillant pour leur compte ou dans des entreprises publiques ou privées.

F. A. B.