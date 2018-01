Une nouvelle agence postale ouverte

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Une nouvelle agence postale a ouvert ses portes, au cours de ces dernières semaines, à Akbou. La structure est implantée au lieu-dit «Tour N’Ouchalal», à la périphérie de la ville. «Ce bureau de poste est fonctionnel depuis le début du mois de janvier. Sa mise en service obéit au souci de rapprocher notre administration du citoyen», explique un responsable local d’Algérie Poste. «Pour l’heure, la gestion de l’agence est assurée par trois fonctionnaires, mais son renforcement en ressources humaines n’est pas à exclure, si le besoin se faisait sentir», dit-on. La mise en fonction de cet équipement public porte le nombre de quatre bureaux de poste opérationnels dans les limites du périmètre urbain d’Akbou. L’expansion du réseau d’agence, informe-t-on, s’inscrit dans le cadre du plan de modernisation des structures et des équipements de l’operateur public, avec comme fil conducteur, l’offre d’un service de proximité et l’amélioration de la qualité des prestations. Les retombées positives de cet investissement sont, du reste, déjà perceptibles. Le vieux bureau de poste de la ville, sur lequel pesait une forte pression, est désormais désengorgé. La réduction du temps d’attente et l’accès rapide aux guichets sont unanimement salués. «On n’en demandait pas tant. Auparavant, chaque virée à la poste prenait les allures d’une véritable épreuve», soupire un citoyen de la cité GMS. «Ce bureau de proximité va nous rendre la vie drôlement plus facile. Les prestations de la poste, qui étaient si difficilement accessibles, ne le sont plus à présent», dira un riverain. Tout en se disant réjoui par ce nouvel équipement, d’autres citoyens appellent de leurs vœux son renforcement par un distributeur automatique de billets (DAB). «Ça sera la cerise sur le gâteau, même si on est à peu près certain qu’on doit encore patienter longtemps, avant de l’avoir», déclare un citadin.

N. M.